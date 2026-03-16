Ryan Coogler Menangkan Skenario Asli Terbaik di Oscar 2026 Lewat “Sinners”

SUTRADARA sekaligus penulis naskah Ryan Coogler resmi memenangkan piala Oscar kategori Skenario Asli Terbaik (Best Original Screenplay) lewat film Sinners, pada ajang Academy Awards ke-98 di Los Angeles.

Kemenangan ini merupakan pencapaian bersejarah bagi Coogler. Ia menjadikannya penulis kulit hitam kedua dalam sejarah yang memenangkan penghargaan tersebut setelah Jordan Peele lewat film Get Out tahun 2018.

Sinners berhasil mengungguli deretan nomine kuat lainnya, termasuk Ronald Bronstein dan Josh Safdie (Marty Supreme), Eskil Vogt dan Joachim Trier (Sentimental Value), serta Robert Kaplow (Blue Moon).

Kemenangan di panggung Oscar ini menyempurnakan dominasi Coogler di musim penghargaan tahun ini, setelah sebelumnya ia menyapu bersih kategori yang sama di BAFTA, Writers Guild of America (WGA), dan Critics' Choice Awards.

Meskipun secara garis besar Sinners merupakan film bertema vampir, Coogler menggunakan latar sejarah untuk menyampaikan pesan mendalam. Film ini berkisah tentang saudara kembar "Smoke" dan "Stack" Moore (diperankan oleh Michael B. Jordan) yang harus mempertahankan kedai musik (juke joint) mereka dari serangan vampir yang dipimpin oleh Jack O’Connell.

Di balik elemen horornya, Coogler menyelipkan narasi kuat mengenai gentrifikasi, seni kulit hitam, serta kekuatan musik lintas generasi. Keberhasilan Sinners juga mematahkan stigma lama Oscar terhadap film bergenre horor.

Kemenangan ini menyejajarkan Coogler dengan pemenang skenario genre unik lainnya seperti Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Django Unchained, dan Her.

Perjalanan Coogler menuju panggung Oscar dimulai sejak debutnya yang memukau lewat Fruitvale Station di Festival Film Sundance tahun 2013. Namanya semakin melambung saat menyutradarai Black Panther, yang menjadi film pahlawan super pertama dalam sejarah yang masuk nominasi Film Terbaik. Meskipun Black Panther kala itu memenangkan tiga piala, Coogler tidak mendapatkan nominasi individu secara pribadi.

Tahun 2026 menjadi pembuktian totalitas Coogler. Selain memenangkan skenario terbaik, ia juga mendapatkan nominasi untuk kategori Sutradara Terbaik dan Film Terbaik melalui Sinners. Sebelumnya, Coogler juga pernah masuk nominasi Lagu Orisinal Terbaik lewat lagu "Lift Me Up" dari Black Panther: Wakanda Forever dan nominasi Film Terbaik sebagai produser untuk Judas and the Black Messiah. (Far Out/The Guardian/Z-2)