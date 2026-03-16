Sean Penn Raih Piala Oscar Ketiga Lewat "One Battle After Another" Meski Tak Hadir

Aktor Sean Penn meraih Aktor Pendukung Terbaik pada ajang Academy Awards ke-98 , meski tidak hadir di penghargaan itu.

SEAN Penn resmi dinobatkan sebagai Aktor Pendukung Terbaik pada ajang Academy Awards ke-98 yang berlangsung di Los Angeles. Lewat kemenangannya dalam film One Battle After Another, Penn kini resmi bergabung dalam jajaran elit aktor pria pemilik tiga piala Oscar, bersanding dengan nama-nama besar seperti Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson, dan Walter Brennan.

Sebelum kemenangan ini, Penn telah lebih dulu membawa pulang piala Oscar kategori Aktor Terbaik melalui film Mystic River pada tahun 2004 dan Milk pada tahun 2009. Dalam film terbaru garapan sutradara Paul Thomas Anderson ini, Penn memberikan penampilan luar biasa sebagai Kolonel Steven J. Lockjaw, seorang perwira militer korup yang memiliki obsesi ganjil terhadap karakter Perfidia yang diperankan oleh Teyana Taylor.

Meski namanya keluar sebagai pemenang, Sean Penn kembali menunjukkan sikap dinginnya terhadap hingar-bingar penghargaan Hollywood dengan tidak menghadiri upacara penyerahan piala. Ketidakhadirannya ini bukanlah kejutan besar, mengingat ia juga absen saat memenangkan penghargaan serupa di BAFTA dan Actor Awards beberapa pekan lalu.

Baca juga : Oscar 2026 Diwarnai Kemenangan Ganda dan Insiden Pemotongan Pidato

Piala Oscar tersebut akhirnya diterima atas namanya oleh presenter Kieran Culkin. Sambil berseloroh di atas panggung, Culkin sempat berkomentar mengenai absennya sang aktor. "Sean Penn tidak bisa berada di sini malam ini, atau memang tidak mau hadir," ucap pemenang Aktor Pendukung Terbaik tahun lalu tersebut yang disambut tawa para tamu undangan.

Sikap Sean Penn terhadap ajang penghargaan memang sudah menjadi rahasia umum. Ia bahkan sempat melontarkan pernyataan kontroversial pada tahun 2023 dengan niat melelehkan dua piala Oscar miliknya untuk dijadikan amunisi bantuan bagi Ukraina.

"Saya berpikir, sial, Anda tahu? Saya akan memberikannya kepada Ukraina. Itu bisa dilelehkan menjadi peluru yang bisa mereka tembakkan ke Rusia," tuturnya saat itu.

Baca juga : Sam A. Davis Raih Piala Oscar 2026 Kategori Film Pendek Melalui 'The Singers'

Meski tidak benar-benar melelehkan trofi tersebut, Penn tetap menunjukkan dukungannya dengan memberikan salah satu piala Oscarnya kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. "Saya katakan padanya untuk menyimpannya dan membawanya ke Malibu setelah semua ini berakhir dan negaranya aman," ungkap Penn.

Kemenangan Penn diraih setelah melewati persaingan yang sangat ketat di kategorinya. Ia berhasil mengungguli para nomine kuat lainnya, termasuk Jacob Elordi (Frankenstein), Stellan Skarsgård (Sentimental Value), Delroy Lindo (Sinners), serta rekan mainnya sendiri, Benicio Del Toro.

Film One Battle After Another sendiri menjadi salah satu penguasa malam penghargaan dengan total 13 nominasi, jumlah terbanyak kedua setelah film Sinners yang memimpin dengan 16 nominasi. (Vanity Fair/TV Insider/The Guardian/Z-2)