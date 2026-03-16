Drama 'The Devil Wears Prada' di Oscar 2026, saat Anna Wintour 'Mengabaikan' Anne Hathaway

Momen kocak Anne Hathaway dan Anna Wintour di Oscar 2026 mencuri perhatian. Menjelang sekuel The Devil Wears Prada, 'Miranda Priestly' asli kembali beraksi.(ABC)

PANGGUNG Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026 menjadi saksi momen nostalgia yang paling dinantikan publik. Anne Hathaway tampil bersama Editor-in-Chief Vogue, Anna Wintour, untuk membacakan pemenang kategori Desain Kostum Terbaik serta Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik, Minggu (15/3) waktu setempat.

Kemunculan keduanya terasa sangat tepat waktu, mengingat sekuel film The Devil Wears Prada 2 dijadwalkan tayang perdana pada Mei mendatang. Sebagaimana diketahui, sosok Miranda Priestly (yang diperankan Meryl Streep) yang legendaris dalam film tersebut secara luas dianggap terinspirasi dari Anna Wintour.

Sentilan Mode di Atas Panggung

Di hadapan hadirin di Dolby Theatre, Anne Hathaway membuka presentasi dengan menjelaskan betapa krusialnya peran kostum dalam membangun narasi sebuah film.

"Apakah itu dua topi berwarna permata yang berbeda, hiasan kepala yang dibuat dengan teliti, kacamata semi-rimless yang sederhana, atau potongan kompleks yang menghidupkan gaya gotik klasik," ujar Anne sembari berpura-pura gugup di samping Anna. "Kostum karakter adalah kunci untuk menyampaikan sebuah cerita."

Aktris pemenang Oscar tersebut kemudian memberanikan diri melontarkan candaan mengenai penampilannya sendiri di depan sang ikon mode yang dikenal sangat kritis.

"Anda bisa berargumen bahwa lemari pakaian seseorang di kehidupan nyata juga merupakan kunci," lanjut Anne. "Apakah itu membuat seseorang tampak elegan dan menarik pada, katakanlah, malam terpenting di Hollywood dan ketika orang-orang terpenting dalam dunia fesyen akan menilai penampilan seseorang?"

Puncaknya, Anne bertanya langsung kepada Anna, "Anna, sekadar penasaran, apa pendapatmu tentang gaunku malam ini?"

Respons Dingin yang Menghibur

Menunjukkan sisi "Miranda Priestly" yang khas, Anna Wintour justru memalingkan wajah, mengenakan kacamata hitam ikoniknya. Ia juga mengabaikan pertanyaan Anne dengan berkata singkat, "Dan nominasinya adalah."

Drama komedi ini berlanjut setelah mereka mengumumkan film Frankenstein sebagai pemenang. Sebelum meninggalkan panggung, Anna memberikan anggukan kecil kepada Anne dan memanggilnya dengan nama yang biasa digunakan Miranda untuk memanggil asistennya dalam film.

"Terima kasih, Emily," ujar Anna, yang langsung disambut tawa penonton.

Anna Wintour dan Inspirasi Miranda Priestly

Penampilan mengejutkan Anna Wintour di Oscar 2026 ini terjadi dua tahun setelah ia secara terbuka menanggapi isu bahwa dirinya adalah inspirasi di balik karakter antagonis dalam The Devil Wears Prada.

Kepada BBC pada tahun 2024, Anna menyatakan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya kepada audiens dan rekan kerjanya untuk memutuskan apakah ada kemiripan antara dirinya dan Miranda Priestly. Adapun mengenai gaya personalnya yang kerap dipinjam dalam film, ia mengaku tidak terlalu memikirkannya.

"Saya tidak terlalu memikirkannya. Apa yang benar-benar saya minati adalah aspek kreatif dari pekerjaan saya," tegasnya. (Eonline/Z-2)