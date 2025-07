Anne Hathaway Curi Perhatian di Bocoran Foto The Devil Wears Prada 2

Anne Hathaway kembali sebagai Andy Sachs di film The Devil Wears Prada 2.(Reddit)

ANNE Hathaway akan kembali sebagai Andy Sachs di film The Devil Wears Prada 2. Hal itu dipastikan setelah bocornya foto-foto film tersebut saat syuting di New York City, yang menunjukkan Anne Hathaway.

Anne Hathaway terlihat sedang syuting adegan dengan mengenakan pakaian modis, mengingatkan banyak orang pada momen-momen mode ikoniknya dari film pertamanya. Penggemar di media sosial pun menyebut penampilannya menakjubkan.

Sekuel ini menghadirkan kembali banyak wajah yang dikenal. Meryl Streep sekali lagi memerankan Miranda Priestly yang legendaris. Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms, dan Tibor Feldman juga kembali ke peran lama mereka.

Sementara para pemeran baru di antaranya adalah Kenneth Branagh, yang berperan sebagai suami baru Miranda, bersama dengan Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B. J. Novak, dan Pauline Chalamet.

The Devil Wears Prada 2 disutradarai oleh David Frankel, yang juga menyutradarai film pertama pada tahun 2006. Aline Brosh McKenna, penulis skenario asli, kembali untuk menulis sekuelnya juga. Kisah ini didasarkan pada novel Revenge Wears Prada: The Devil Returns, yang ditulis oleh Lauren Weisberger pada tahun 2013. Buku tersebut merupakan sekuel dari novel aslinya yang menginspirasi film pertama.

Kemunculan bocoran foto-foto sekuel film ini pun tentu mengundang perbincangan. Sebab, sempat diisukan tak akan ada sekuelnya. Meryl Streep pernah mengatakan dia tidak tertarik untuk ikut dalam film baru dari waralaba ini. Anne Hathaway juga pernah mengatakan dia hanya akan kembali jika proyek tersebut terasa segar, dengan mengatakan sekuelnya harus menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Namun rencana berubah pada Juli 2024 ketika Variety mengonfirmasi pengembangan sekuel telah resmi dimulai. Menurut laporan, baik Streep maupun Hathaway senang untuk kembali ke peran terkenal mereka.

Syuting film tersebut dimulai pada akhir Juni 2025. Tak lama setelah itu, bocoran dari lokasi syuting memberikan para penggemar penampilan perdana mereka tentang film yang sedang dalam proses, dengan Anne Hathaway terlihat syuting adegan di jalan-jalan New York.

The Devil Wears Prada 2 dijadwalkan akan rilis di bioskop-bioskop di seluruh AS pada 1 Mei 2026. Kali ini, penggemar dapat berharap untuk melihat lebih banyak tentang kehidupan Andy Sachs di dunia mode, dan langkah-langkah kekuatan terbaru Miranda Priestly. (M-1)