EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami Tampil Perdana di Oscars 2026 dengan Tema "Golden"

Audrey Nuna, EJAE, dan Rei Ami(elle)

EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami menutup rangkaian musim penghargaan mereka dengan pencapaian monumental di Academy Awards ke-98. Kehadiran para pengisi suara dalam film animasi populer Netflix, KPop Demon Hunters, ini menandai debut pertama mereka di panggung Oscar.

Ketiganya tampil serasi dalam balutan busana bernuansa hitam dan emas sebagai penghormatan yang elegan terhadap lagu hit mereka, "Golden," yang mencetak sejarah sebagai lagu KPop pertama yang berhasil masuk dalam nominasi kategori Best Original Song.

Masing-masing tampil dengan gaya unik yang tetap terkoordinasi. EJAE, yang memerankan karakter Rumi, tampil mempesona dengan gaun emas strapless dari Dior yang dihiasi manik-manik serta detail train di bagian samping.

Baca juga : Sejarah Baru! "Golden" Jadi Lagu K-Pop Pertama yang Menangkan Grammy Awards

Audrey Nuna, pengisi suara Mira, memilih siluet avant-garde dari Thom Browne berupa jaket berkerah tinggi dengan detail manik-manik emas yang mengalir ke rok hitam bervolume besar. Kepada Vogue, Nuna mengungkapkan bahwa pilihannya memiliki makna personal karena keluarganya pernah bekerja di industri garmen.

"Thom Browne adalah salah satu pesanan pertama yang dipenuhi kakek saya saat dia mencari nafkah. Itu adalah salah satu yang paling saya ingat dengan jelas saat tumbuh dewasa."

Sementara itu, Rei Ami yang memerankan Zoey tampil dengan gaun mini manik-manik emas dan hitam, dipadukan dengan opera coat hitam yang dihiasi bordir burung emas yang rumit.

Baca juga : Lagu 'Golden' dari Film KPop Demon Hunters Raih Dua Nominasi Grammy 2026

Nuna menambahkan bahwa keputusan untuk mengenakan warna emas telah direncanakan sejak lama. "Mengenakan warna emas terasa seperti hal sakral yang ingin kami lakukan di puncak acara, jadi kami benar-benar menahan diri untuk itu."

Lagu "Golden" diakui secara kritis dengan dua nominasi besar, yaitu Lagu Orisinal Terbaik dan Film Animasi Terbaik. Kesuksesan ini menyusul kemenangan mereka sebelumnya di Golden Globes dalam kategori yang sama. Saat menerima penghargaan di Golden Globes, EJAE memberikan pesan yang sangat menyentuh bagi para penggemarnya.

"Saya hanya ingin mengatakan bahwa penghargaan ini ditujukan kepada orang-orang yang pernah mendapati pintu tertutup bagi mereka. Dan saya bisa katakan dengan percaya diri bahwa penolakan adalah pengalihan, jadi jangan pernah menyerah dan tidak pernah ada kata terlambat untuk bersinar seperti tujuan Anda dilahirkan."