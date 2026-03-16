Proyek Reboot Buffy Dihentikan Hulu, Chloé Zhao Beri Respons Mengejutkan di Oscar 2026

Sutradara Chloé Zhao menanggapi batalnya sekuel "Buffy the Vampire Slayer" di Hulu. Meski pilot telah rampung, Zhao mengaku tidak terkejut dengan keputusan tersebut.(Media Sosial X)

SUTRADARA pemenang Oscar, Chloé Zhao, akhirnya buka suara terkait pembatalan proyek reboot "Buffy the Vampire Slayer" oleh Hulu. Kabar mengejutkan ini pertama kali diungkapkan bintang utama orisinalnya, Sarah Michelle Gellar, pada Sabtu lalu, yang menyebutkan pihak penyedia layanan pengaliran (streamer) memutuskan untuk tidak melanjutkan serial sekuel tersebut meski babak pilot telah selesai digarap.

Berbicara di karpet merah Oscar 2026 kepada Variety dan CNN, Zhao yang tampil nyentrik dengan busana serba hitam dan cadar, mengaku "tidak terkejut" dengan keputusan Hulu terhadap serial yang sedianya berjudul "New Sunnydale" tersebut.

Menjaga Warisan "Buffy"

Dalam proyek ini, Sarah Michelle Gellar direncanakan kembali memerankan Buffy, mendampingi bintang muda Ryan Kiera Armstrong sebagai pembasmi vampir (slayer) baru. Zhao menekankan fokus utama tim adalah menjaga integritas karya aslinya.

"Saya melewati waktu yang sangat luar biasa bersama Sarah (Michelle Gellar), serta seluruh pemain dan kru. Kami, pertama dan terutama, melihat diri kami sebagai penjaga dari acara orisinalnya," ungkap Zhao.

Ia menambahkan, "Prioritas bagi Sarah dan kami adalah selalu setia pada acaranya dan para penggemar. Jadi, segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan, dan kami tetap membuka hati serta menyambut misteri yang ada, serta ke mana hal ini akan membawa kami."

Ketika ditanya apakah ia dan Gellar akan menawarkan proyek ini ke distributor lain, Zhao hanya menjawab singkat dengan nada penuh rahasia, "Sambutlah misterinya."

Filosofi di Balik Gaun Hitam

Penampilan Zhao di karpet merah kali ini memang tampak seperti sedang berkabung. Namun, sutradara yang tahun ini masuk nominasi Sutradara Terbaik lewat film "Hamnet" tersebut menjelaskan bahwa inspirasi pakaiannya berasal dari karyanya sendiri, bukan karena batalnya proyek "Buffy".

"Gagak. Kekuatan untuk mengambil dan membiarkan sesuatu mati, agar sesuatu yang baru bisa muncul," jelas Zhao mengenai busananya.

Pintu Masih Terbuka

"Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale" pertama kali diumumkan pada Februari 2025. Proyek ini tidak melibatkan kreator aslinya, Joss Whedon, namun didukung oleh deretan pemain seperti Faly Rakotohavana hingga Jack Cutmore-Scott.

Meski Hulu menghentikan pengembangan versi ini, seorang sumber internal menyebutkan bahwa pihak streamer masih menaruh rasa cinta yang besar terhadap waralaba "Buffy". "Pada dasarnya, pintu masih terbuka (untuk iterasi di masa depan)," ujar sumber tersebut.

Di sisi lain, Sarah Michelle Gellar memberikan pesan menyentuh melalui Instagram untuk menenangkan para penggemar yang kecewa.

"Berkat Chloé, saya diingatkan betapa saya mencintai (Buffy) dan betapa berartinya dia, tidak hanya bagi saya tetapi bagi kalian semua," kata Gellar. "Ini tidak mengubah apa pun, dan saya berjanji jika kiamat benar-benar datang, kalian masih bisa menghubungi saya." (Variety/Z-2)