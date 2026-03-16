AJANG Academy Awards ke-98 kini turut menjadi panggung unjuk gigi bagi budaya Korea Selatan. Grup HUNTR/X, yang terdiri dari EJAE, Rei Ami, dan Audrey Nuna, berhasil mencuri perhatian dunia lewat penampilan membawakan lagu "Golden", original soundtrack dari film animasi hit Netflix, KPop Demon Hunters.

Penampilan ini menjadi salah satu dari hanya dua lagu orisinal yang diizinkan tampil secara live di panggung Oscar tahun ini, menyusul kebijakan baru Academy yang membatasi durasi pertunjukan musik.

Perpaduan Tradisional Hanbok dan Energi K-Pop

Pertunjukan dibuka dengan narasi "Hunter’s Mantra" yang ditulis oleh EJAE, menciptakan suasana mistis yang merujuk pada petualangan pemburu monster di dalam filmnya. Yang menarik, panggung Oscar kali ini dipenuhi oleh para penari yang mengenakan pakaian tradisional Korea, Hanbok, serta iringan instrumen musik tradisional yang menyatu apik dengan ketukan modern K-Pop.

Baca juga : EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami Tampil Perdana di Oscars 2026 dengan Tema "Golden"

Turun dari tangga di belakang panggung, EJAE, Rei Ami, dan Audrey Nuna tampil energik di depan deretan penari latar yang mengibarkan bendera. Suasana Dolby Theatre pun berubah menjadi arena konser saat penonton secara serentak mengayunkan light stick, simbol khas penggemar K-Pop yang membuat suasana malam itu terasa semakin intim namun megah.

Kemenangan "Golden" di Panggung Penghargaan Dunia

Kemenangan "Golden" di kategori Lagu Orisinal Terbaik Oscar menjadi pelengkap kesuksesan luar biasa mereka tahun ini. Sebelumnya, "Golden" juga telah mencetak sejarah sebagai lagu K-Pop pertama yang menang di ajang Grammy Awards 2026.

EJAE mengungkapkan betapa bangganya ia bisa membawa identitas Korea ke panggung dunia. "Saya sangat bangga menjadi orang Korea. Tumbuh besar, orang-orang tidak tahu di mana atau apa itu Korea, itulah mengapa sangat luar biasa mendengarkan lagu 'Golden' dinyanyikan di seluruh dunia, menyanyikan lirik Korea kata demi kata," ungkap EJAE dengan penuh haru.

Kesuksesan Netflix dan Kabar Sekuel

Selain kemenangan lagu orisinal, KPop Demon Hunters juga berhasil membawa pulang piala Oscar untuk kategori Film Animasi Terbaik. Film yang menceritakan trio pemburu monster ini telah menjadi judul Netflix paling populer sepanjang masa. Keberhasilan ini pun langsung disambut dengan kabar gembira bagi para penggemar.

Laporan terbaru menyebutkan Netflix dan Sony Animation tengah dalam pembicaraan serius untuk menggarap sekuelnya. Kabarnya, kesepakatan kontrak dengan sutradara Maggie Kang dan Chris Appelhans telah ditandatangani untuk proyek jangka panjang, meski tanggal rilis resminya masih dirahasiakan. (Variety/The Hollywood Reporter/RollingStone/Z-2)