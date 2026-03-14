Ahn Hyo Seop Jadi Sorotan di Oscar 2026 Berkat KPop Demon Hunters

Ahn Hyo Seop resmi hadiri Academy Awards ke-98 di Los Angeles.

PENYANYI sekaligus aktor Korea Selatan kelahiran Kanada, Ahn Hyo Seop, bersiap menapaki karpet merah paling bergengsi di dunia, Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026. Kehadiran perdana sang aktor di Dolby Theatre, Los Angeles ini menandai tonggak sejarah baru dalam perjalanan karier internasionalnya.

Melansir laporan Soompi dan konfirmasi resmi dari agensi The Present Company, Ahn Hyo Seop dijadwalkan bertolak ke Los Angeles pada Sabtu (14/3). Kehadirannya berkaitan erat dengan kesuksesan film animasi original Netflix, KPop Demon Hunters, di mana ia didapuk sebagai pengisi suara karakter utama.

Representasi KPop Demon Hunters di Panggung Dunia

Ahn Hyo Seop hadir sebagai bagian dari tim sukses di balik film KPop Demon Hunters. Dalam film yang menggabungkan unsur fantasi dan budaya pop Korea tersebut, ia memerankan karakter Jinu, pemimpin grup pemburu iblis bernama Saja Boys.

Film ini bukan sekadar tontonan populer, melainkan karya yang diakui secara kritis oleh komite Academy. Tahun ini, KPop Demon Hunters berhasil mengamankan dua nominasi krusial:

Best Animated Feature (Film Animasi Terbaik).

Best Original Song (untuk lagu soundtrack berjudul Golden).

Eksplorasi Karier: Dari Layar Kaca ke Industri Global

Nama Ahn Hyo Seop sebelumnya telah kokoh sebagai "raja rating" di Korea Selatan melalui drama medis Dr. Romantic 2 dan komedi romantis fenonemal Business Proposal. Namun, keterlibatannya dalam proyek animasi global menunjukkan ambisinya untuk menembus pasar Hollywood.

Kehadiran di Oscar 2026 ini menjadi bukti bahwa talenta Ahn Hyo Seop tidak terbatas pada akting di depan kamera, tetapi juga kemampuan olah suara yang mampu bersaing di level internasional.

Perhelatan Academy Awards ke-98 sendiri akan berlangsung pada 15 Maret waktu setempat. Publik kini menantikan penampilan sang aktor saat bersanding dengan deretan bintang papan atas dunia di ajang penghargaan film tertinggi tersebut. (Soompi/Z-10)