Baru Menang Oscar, Golden Langsung Melesat ke Posisi 5 Billboard Hot 100!

EUFORIA kemenangan di ajang Academy Awards ke-98 awal Maret lalu ternyata belum usai bagi film animasi Netflix, KPop Demon Hunters. Lagu andalannya yang berjudul Golden dilaporkan melesat tajam ke posisi lima besar Billboard Hot 100 pekan ini, menandai salah satu lonjakan paling signifikan pasca-perhelatan Oscar tahun 2026.
Berdasarkan pembaruan tangga lagu terbaru per Rabu (25/3), Golden naik dua peringkat ke posisi No. 5. Pencapaian ini sangat impresif mengingat lagu tersebut telah bertahan selama 39 minggu berturut-turut di chart.
Hal ini membuktikan bahwa piala Oscar bukan sekadar simbol prestise, melainkan katalisator kuat dalam mendongkrak konsumsi musik secara global di pasar Amerika Serikat dan dunia.
Tidak hanya di kategori single, album soundtrack KPop Demon Hunters juga merangkak naik ke posisi No. 10 di Billboard 200. Keberhasilan ini mengukuhkan dominasi proyek musik film animasi produksi Amerika Serikat tersebut yang sebelumnya telah menyabet gelar Best Animated Feature dan Best Original Song pada 16 Maret lalu di Dolby Theatre, Los Angeles.
Di saat yang sama, persaingan grup K-Pop di Amerika Serikat menunjukkan dinamika yang kontras. Boy group P1Harmony berhasil mencatatkan sejarah baru dalam karier mereka. EP kesembilan mereka yang bertajuk Unique sukses debut di peringkat No. 4 Billboard 200, melampaui rekor album X yang sebelumnya duduk di posisi ke-9.
Statistik Billboard 200 (Pekan Ini):
Namun, kabar kurang sedap datang dari grup papan atas BLACKPINK. Rilis terbaru mereka yang berjudul Deadline mengalami penurunan performa yang cukup tajam. Setelah pekan lalu berada di posisi No. 41, kini Deadline harus merosot drastis ke peringkat No. 98.
Sementara itu, beberapa nama lain masih bertahan di jajaran 100 besar. Enhypen menempati posisi No. 43 dengan album The Sin: Vanish, disusul oleh Katseye yang berada di No. 96 lewat Beautiful Chaos.
Fenomena naiknya lagu Golden memberikan sinyal kuat bagi industri hiburan bahwa kolaborasi lintas sektor antara film animasi, platform streaming seperti Netflix, dan budaya pop global kini menjadi kekuatan baru yang sulit diabaikan dalam memenangkan algoritma dan minat pendengar di tahun 2026. (Z-10)
Kemenangan tersebut memicu peningkatan aktivitas streaming dan penjualan digital secara signifikan di pasar Amerika Utara.
