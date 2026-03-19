"Golden" Soundtrack Demon Hunters Dominasi Billboard Hot 100

EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami, para pengisi suara Huntr/x di panggung Oscar untuk membawakan lagu hits mereka “Golden.”(Doc Variety)

LAGU "Golden" dari film animasi Netflix K-Pop Demon Hunters kembali mencatatkan angka impresif di tangga lagu Amerika Serikat. Berdasarkan laporan Billboard per 19 Maret 2026, lagu ini naik ke posisi No. 7 di Billboard Hot 100. Kenaikan ini memperpanjang rekor daya tahan lagu tersebut di jajaran elit musik global selama 38 pekan berturut-turut sejak dirilis pada Juni 2025.

Efek Domino Kemenangan di Oscar 2026

Lonjakan posisi "Golden" pekan ini tidak lepas dari momentum kemenangan besar di Academy Awards ke-98 yang berlangsung pada 15 Maret lalu. Lagu yang digubah oleh EJAE, Teddy Park, dan Mark Sonnenblick ini berhasil membawa pulang piala Oscar untuk kategori Best Original Song.

Kemenangan tersebut memicu peningkatan aktivitas streaming dan penjualan digital secara signifikan di pasar Amerika Utara. Tidak hanya di tangga lagu single, album soundtrack film tersebut juga ikut merangkak naik ke posisi No. 11 di Billboard 200, membuktikan bahwa antusiasme audiens terhadap narasi film ini masih sangat tinggi.

Melampaui Rekor Soundtrack Global

Pencapaian "Golden" telah melampaui standar kesuksesan soundtrack film animasi sebelumnya. Jika sebelumnya lagu-lagu dari film Encanto mendominasi pasar, "Golden" mencetak sejarah sebagai lagu K-pop pertama dari medium animasi yang pernah menduduki posisi No. 1 selama delapan pekan.

Secara teknis, kesuksesan ini didorong oleh kolaborasi lintas budaya yang kuat. Suara karakter utama, Rumi, diisi oleh penyanyi Korea-Amerika, EJAE. Kualitas produksi musik yang menggabungkan elemen pop modern dengan struktur lagu K-pop yang dinamis menjadi faktor utama mengapa lagu ini mampu bertahan hampir satu tahun di tangga lagu tanpa kehilangan relevansi.

Dominasi di Platform Digital dan Sertifikasi

Hingga Maret 2026, "Golden" telah mengantongi sertifikasi 5x Platinum dari RIAA di Amerika Serikat, yang setara dengan unit penjualan sebesar 5 juta. Di platform Spotify, lagu ini telah menembus angka 1,5 miliar pemutaran, sementara video musik resminya di YouTube mencatat lebih dari 1,2 miliar penayangan.

Sumber: Billboard News, The Guardian