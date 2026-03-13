Sekuel K-Pop Demon Hunters Resmi Diumumkan, Siap Angkat Standar Animasi Global

Headline
SONY Pictures Animation secara resmi mengonfirmasi pengerjaan sekuel dari film fenomenal K-Pop Demon Hunters. Langkah ini diambil menyusul kesuksesan besar film pertamanya yang berhasil menggabungkan estetika musik pop Korea dengan narasi aksi supranatural yang mendebarkan.
Di tahun 2026 ini, kehadiran sekuel tersebut tidak hanya dilihat sebagai kelanjutan cerita, tetapi juga sebagai bukti semakin eratnya kolaborasi antara industri kreatif Hollywood dan ekosistem K-Pop yang kini telah menjadi pemain utama di panggung global.
Bocoran plot awal menunjukkan bahwa grup idol utama dalam film ini akan menjalani tur dunia yang lebih masif. Selain menghadapi iblis di Seoul, mereka dikabarkan akan berhadapan dengan kekuatan gelap di berbagai kota ikonik dunia. Hal ini memberikan ruang bagi tim produksi untuk mengeksplorasi latar tempat yang lebih beragam dan dinamis.
Selain itu, pengembangan karakter diprediksi akan lebih mendalam, menyoroti sisi kemanusiaan para idol di balik gemerlap panggung dan tanggung jawab rahasia mereka sebagai pelindung dunia.
Para analis industri memprediksi bahwa sekuel ini akan memberikan dampak signifikan pada nilai saham perusahaan hiburan di Korea Selatan yang terlibat dalam proyek ini. Lebih dari itu, film ini menjadi alat diplomasi budaya yang efektif, memperkenalkan elemen tradisional Korea yang dibalut dengan kemasan pop modern kepada audiens Gen Z dan Alpha di seluruh dunia.
Meskipun tanggal rilis resmi belum diumumkan, para penggemar memperkirakan film ini akan tayang perdana pada musim liburan mendatang. Sony Pictures Animation diharapkan akan merilis teaser perdana dalam ajang konvensi komik internasional dalam waktu dekat.
Keberlanjutan waralaba ini menegaskan bahwa tren K-Pop bukanlah fenomena sesaat, melainkan sebuah kekuatan industri yang memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa di pasar global. (E-4)
Sony dan Netflix resmi produksi Kpop Demon Hunters 2. Sekuel film animasi populer ini dijadwalkan rilis 2029 setelah sukses besar di Netflix dan Billboard.
Netflix dan Sony resmi mengumumkan sekuel KPop Demon Hunters yang dijadwalkan rilis pada 2029.
