Resmi! Netflix Umumkan akan Produksi Sekuel Kpop Demon Hunters

Netflix secara resmi mengonfirmasi bahwa sekuel dari film animasi hit K-Pop Demon Hunters sedang dalam tahap pengembangan. Pengumuman ini disampaikan pada 12 Maret 2026, menyusul kesuksesan masif film pertamanya yang menjadi film orisinal Netflix paling banyak ditonton sepanjang masa.
Duo sutradara Maggie Kang dan Chris Appelhans dipastikan kembali untuk mengarahkan sekuel ini. Proyek ini juga menandai dimulainya kesepakatan eksklusif antara kedua kreator tersebut dengan Netflix untuk divisi animasi. Sony Pictures Animation akan kembali bertindak sebagai studio produksi.
Meskipun pengembangan telah dimulai, para ahli industri memperkirakan film ini baru akan menyapa penggemar pada tahun 2029. Hal ini dikarenakan standar animasi tinggi yang ditetapkan oleh Sony dan kerumitan integrasi elemen musik K-pop yang autentik ke dalam alur cerita.
Maggie Kang dalam pernyataan resminya mengungkapkan rasa bangganya sebagai sineas Korea. "Masih banyak hal yang bisa dieksplorasi dari dunia yang telah kami bangun ini. Ini hanyalah awal bagi HUNTR/X," ujarnya.
|Kategori
|Detail
|Sutradara
|Maggie Kang, Chris Appelhans
|Grup Fiksi
|HUNTR/X (Rumi, Mira, Zoey)
|Studio
|Sony Pictures Animation
|Distributor
|Netflix
Penggemar dapat terus menyaksikan film pertama dan versi sing-along yang saat ini masih tersedia di platform Netflix sambil menunggu kabar terbaru mengenai perkembangan produksi sekuel ini. (E-4)
