Cara Download K-Pop Demon Hunters Font dan Pasang di HP

Mencari font K-Pop Demon Hunters (terinspirasi dari film animasi Netflix 2025 K-Pop: Demon Hunters) adalah tren populer bagi para penggemar estetika futuristik dan cyberpunk. Font aslinya merupakan desain kustom, namun versi yang sangat mirip dan gratis tersedia dengan nama Hunters K-Pop karya Chequered Ink.

Langkah 1: Link Download Font K-Pop Demon Hunters

Anda bisa mendapatkan file font dalam format .ttf atau .otf melalui situs penyedia font gratis terpercaya berikut:

Creative Fabrica / Befonts: Cari dengan kata kunci "Hunters K-Pop". Ini adalah versi yang paling akurat.

Cari dengan kata kunci "Hunters K-Pop". Ini adalah versi yang paling akurat. Font Meme: Gunakan generator teks online jika hanya ingin membuat gambar tanpa instalasi.

Gunakan generator teks online jika hanya ingin membuat gambar tanpa instalasi. Dafont: Cari di kategori "Techno" untuk font serupa dengan gaya tajam.

Tips: Pastikan Anda mengekstrak file ZIP hasil download agar mendapatkan file berformat .TTF yang bisa dibaca oleh sistem HP.

Langkah 2: Cara Pasang di HP Android (Tanpa Root)

Gunakan aplikasi zFont 3 untuk memasang font custom di merk Samsung, Xiaomi, Vivo, dan Oppo.

Download file font Hunters K-Pop.ttf . Instal aplikasi zFont 3 dari Play Store. Buka aplikasi, masuk ke tab Local, dan klik ikon Aa untuk memilih file font yang sudah di-download. Klik Apply dan pilih metode yang direkomendasikan aplikasi sesuai merk HP Anda. Ikuti instruksi sistem untuk mengganti region atau tema agar font berubah secara permanen.

Langkah 3: Cara Pasang di iPhone (iOS)

Di iPhone, font ini bisa digunakan untuk aplikasi desain seperti CapCut atau Canva melalui aplikasi iFont.

Instal aplikasi iFont dari App Store. Pilih Import dan cari file font di folder Files iPhone. Klik Install dan izinkan pengunduhan profil di menu Settings. Masuk ke Settings > General > VPN & Device Management, pilih profil font tersebut, lalu klik Install.

Mengenai Kpop Demon Hunters Font

Apakah font ini berbayar?

Versi Hunters K-Pop gratis untuk penggunaan pribadi. Untuk kebutuhan komersial, Anda wajib membeli lisensi resmi.

Kenapa font tidak berubah di seluruh sistem iPhone?

Kebijakan Apple hanya mengizinkan penggunaan font custom pada aplikasi pihak ketiga (editing), bukan pada menu sistem utama seperti Settings atau Jam. (E-4)