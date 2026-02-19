Cara Download K-Pop Demon Hunters Font dan Pasang di HP

Headline
Mencari font K-Pop Demon Hunters (terinspirasi dari film animasi Netflix 2025 K-Pop: Demon Hunters) adalah tren populer bagi para penggemar estetika futuristik dan cyberpunk. Font aslinya merupakan desain kustom, namun versi yang sangat mirip dan gratis tersedia dengan nama Hunters K-Pop karya Chequered Ink.
Anda bisa mendapatkan file font dalam format
.ttf atau
.otf melalui situs penyedia font gratis terpercaya berikut:
Gunakan aplikasi zFont 3 untuk memasang font custom di merk Samsung, Xiaomi, Vivo, dan Oppo.
Hunters K-Pop.ttf.
Di iPhone, font ini bisa digunakan untuk aplikasi desain seperti CapCut atau Canva melalui aplikasi iFont.
Apakah font ini berbayar?
Versi Hunters K-Pop gratis untuk penggunaan pribadi. Untuk kebutuhan komersial, Anda wajib membeli lisensi resmi.
Kenapa font tidak berubah di seluruh sistem iPhone?
Kebijakan Apple hanya mengizinkan penggunaan font custom pada aplikasi pihak ketiga (editing), bukan pada menu sistem utama seperti Settings atau Jam. (E-4)
