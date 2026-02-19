Kpop Demon Hunters Jadi Film Terlaris Netflix, Turut Populerkan Budaya Korea

Ilustrasi(Dok Netflix)

TAHUN 2026 menjadi saksi sejarah baru dalam industri hiburan digital. Film animasi KPop: Demon Hunters resmi dinobatkan sebagai konten orisinal Netflix yang paling banyak ditonton sepanjang masa. Dengan memadukan estetika gemerlap dunia idol Korea dan aksi pemburuan iblis yang mendebarkan, film ini berhasil melampaui batasan genre dan demografi penonton.

Data Raihan Penonton dan Rekor Dunia

Sejak peluncurannya pada 20 Juni 2025, film yang diproduksi oleh Sony Pictures Animation ini menunjukkan tren pertumbuhan yang tidak biasa. Jika biasanya film streaming mengalami penurunan penonton setelah minggu pertama, KPop: Demon Hunters justru mencapai puncak popularitasnya di minggu kelima.

Periode Pencapaian Penonton (Views) Status Rekor Agustus 2025 (Hari ke-67) 236 Juta Melampaui "Red Notice" September 2025 314,2 Juta Film Pertama Tembus 300 Juta Januari 2026 (Laporan Akhir 2025) 518,3 Juta Film Terlaris Sepanjang Masa

Faktor Kunci Kesuksesan: Lebih dari Sekadar Animasi

Ada beberapa alasan mendalam mengapa film ini mampu meraup angka penayangan yang begitu masif:

1. Kekuatan Soundtrack di Tangga Lagu Billboard

Berbeda dengan film lain, lagu-lagu dalam KPop: Demon Hunters seperti "Golden" dan "Takedown" diproduksi dengan standar industri musik K-Pop papan atas. Keberhasilan lagu-lagu ini memuncaki Billboard Hot 100 menciptakan efek pemasaran organik yang membawa pendengar musik untuk menonton filmnya di Netflix.

2. Strategi "Sing-Along" di Bioskop

Netflix mengambil langkah tidak konvensional dengan merilis versi sing-along di lebih dari 1.700 layar bioskop pada Agustus 2025. Eksperimen ini menghasilkan pendapatan yang signifikan dan memperkuat loyalitas penggemar (fandom) grup fiksi Huntr/x.

3. Narasi Budaya dan Representasi

Film ini dipuji karena mampu menampilkan budaya Korea, mulai dari kuliner, mitologi iblis (Gwi-ma), hingga etika kerja para idol, secara mendalam dan tidak superfisial. Hal ini menarik minat penonton di 32 negara untuk menempatkan film ini di posisi nomor satu selama berminggu-minggu.

Kesimpulan dan Masa Depan Waralaba

Kesuksesan KPop: Demon Hunters telah mengubah peta persaingan animasi global. Netflix kini terbukti mampu bersaing dengan dominasi waralaba animasi tradisional seperti Disney melalui konten yang sangat tersegmentasi namun memiliki daya tarik universal. Dengan kemenangan di Golden Globe 2026 sebagai Film Animasi Terbaik, ekspektasi terhadap sekuel yang direncanakan tayang di masa depan kini berada di level tertinggi.

Mengenai KPop: Demon Hunters