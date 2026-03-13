Sekuel K-Pop Demon Hunters Resmi Digarap, Sony Pictures Janjikan Aksi Lebih Megah

Headline
INDUSTRI perfilman animasi dunia kembali diramaikan dengan kabar gembira bagi para penggemar budaya pop Korea. Sony Pictures Animation secara resmi mengonfirmasi bahwa sekuel dari film sukses K-Pop: Demon Hunters kini telah memasuki tahap produksi aktif pada awal tahun 2026 ini.
Keputusan untuk melanjutkan kisah para idol pemburu iblis ini diambil setelah film pertamanya mencatatkan pendapatan fantastis di box office global serta mendapatkan sambutan hangat di berbagai platform streaming. Sekuel ini diharapkan mampu melampaui standar visual dan narasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berdasarkan keterangan singkat dari pihak studio, sekuel ini akan membawa grup idol utama kita keluar dari zona nyaman mereka di Seoul. Ancaman iblis yang mereka hadapi dikabarkan akan berskala global, memaksa para member grup untuk melakukan tur dunia yang sekaligus menjadi misi penyelamatan umat manusia.
Selain aspek aksi, pendalaman karakter para member grup juga akan menjadi fokus utama. Penonton akan diajak melihat bagaimana mereka menyeimbangkan tekanan sebagai bintang global di bawah lampu sorot dengan tanggung jawab berat sebagai pelindung dunia dari kegelapan.
Salah satu daya tarik utama dari K-Pop: Demon Hunters adalah keterlibatan elemen musik yang autentik. Untuk sekuel ini, Sony dikabarkan tengah menjajaki kolaborasi dengan beberapa agensi besar di Korea Selatan untuk mengisi soundtrack original (OST) serta kemungkinan adanya penampilan cameo dari grup K-Pop papan atas yang sedang naik daun di tahun 2026.
Meskipun daftar pengisi suara resmi belum dirilis secara detail, sebagian besar pemeran utama dari film pertama dipastikan akan kembali mengisi peran mereka, memberikan konsistensi emosional bagi para penggemar setia.
Hingga saat ini, Sony Pictures Animation belum memberikan tanggal rilis spesifik. Namun, para analis industri memprediksi bahwa film ini akan siap menyapa penonton di bioskop pada pertengahan tahun 2027 atau paling cepat akhir tahun 2026, menyesuaikan dengan jadwal produksi animasi yang kompleks.
Kehadiran sekuel ini mempertegas posisi konten bertema K-Pop sebagai salah satu pilar utama dalam industri hiburan arus utama global, yang mampu menarik penonton dari berbagai latar belakang budaya dan usia. (E-4)
