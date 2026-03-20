Profil Lili Reinhart, Bintang yang Tampil Lebih dari Sekadar Cameo di MV Swim BTS

KETERLIBATAN Lili Reinhart dalam video musik terbaru BTS yang berjudul Swim telah menciptakan gelombang antusiasme besar di awal tahun 2026. Kolaborasi ini dianggap sebagai pertemuan dua kekuatan kreatif yang sama-sama menjunjung tinggi kejujuran emosional dan kesehatan mental.

Koneksi Artistik: Dari Swimming Lessons ke Swim

Banyak penggemar menyadari bahwa keterlibatan Lili bukan sekadar kebetulan. Buku puisinya yang dirilis tahun 2020, Swimming Lessons, memiliki benang merah yang kuat dengan lirik yang ditulis oleh RM BTS.

Lagu Swim sendiri merupakan lagu alternative pop yang menggambarkan perjalanan seseorang melewati "ombak kehidupan" setelah masa-masa sulit.

Profil Lili Reinhart dan Jejak Karier

Lili Reinhart lahir pada 13 September 1996 di Ohio. Ia mulai dikenal dunia lewat peran Betty Cooper dalam serial Riverdale. Namun, ambisinya lebih dari sekadar aktris remaja. Ia telah memproduseri beberapa film sukses seperti Chemical Hearts dan Look Both Ways.

Advokasi dan Kehidupan Pribadi

Di balik gemerlap Hollywood, Lili adalah pejuang kesehatan mental. Ia sering membagikan pengalamannya mengenai depresi dan kecemasan kepada jutaan pengikutnya.

Pada 2025, ia juga secara terbuka membahas perjuangannya melawan endometriosis, yang menjadikannya sosok inspiratif bagi banyak wanita di seluruh dunia.

MV Swim disutradarai oleh Tanu Muino dan mengambil lokasi syuting di Lisbon, Portugal, pada Februari 2026. Visual Lili dalam museum kosong di awal video melambangkan introspeksi diri yang mendalam.

Daftar Karya Lili Reinhart (2026)

Kategori Judul Proyek Musik Video BTS - "Swim" (2026) Film Mendatang The Love Hypothesis (Olive Smith) Buku Swimming Lessons (Poetry Collection) Serial Ikonik Riverdale (Betty Cooper)

Dengan rilisnya album ARIRANG pada 20 Maret 2026, kolaborasi antara Lili Reinhart dan BTS dipastikan akan menjadi salah satu momen budaya pop paling ikonik tahun ini, menggabungkan sinema Hollywood dan kekuatan musik K-Pop dalam satu narasi yang indah. (Z-10)