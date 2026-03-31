Headline
E-Paper
Login
NEWSTICKER
 Gana Buana
31/3/2026 19:51
Respons BTS Usai Kuasai Billboard Hot 100, Sebut ARMY Kunci Utama Kesuksesan
Respons BTS Usai Kuasai Billboard Hot 100(Dok. The Tonight Show)

BTS kembali menegaskan dominasinya di industri musik global. Grup K-pop tersebut sukses menyapu bersih tangga lagu Billboard Amerika Serikat lewat album terbaru Arirang dan lagu Swim.

Dalam pratinjau chart Billboard terbaru, Swim dipastikan debut di posisi No.1 Billboard Hot 100, menjadikannya lagu ketujuh BTS yang berhasil mencapai puncak. Sementara itu, album Arirang juga langsung menempati posisi No.1 di Billboard 200.

Ini menjadi momen langka, BTS kembali mencetak double No.1 secara bersamaan, pertama kali sejak era Album Be pada 2020.

Baca juga : BTS Kembali ke Puncak, Lagu Swim Debut No.1 di Billboard Hot 100

Melalui agensinya, BigHit Music, BTS menyebut pencapaian ini sebagai kehormatan besar yang tidak lepas dari peran penggemar mereka, ARMY.

“Kami sangat berterima kasih kepada ARMY yang selalu memberi dukungan tanpa henti, serta semua orang yang mendengarkan musik kami dan berbagi perasaan bersama kami,” ujar BTS dalam pernyataannya.

Comeback BTS terasa semakin spesial karena Arirang menjadi proyek grup pertama dalam hampir empat tahun, setelah para anggota menjalani wajib militer sejak 2022. Kembalinya mereka langsung disambut dengan respons global yang luar biasa.

Baca juga : BTS Rebut No.1 di Billboard lewat Album Arirang

BTS mengungkapkan bahwa album ini dirancang untuk menangkap emosi universal yang bisa dirasakan banyak orang. Sementara Swim digambarkan sebagai lagu yang membawa pesan ketahanan dan harapan.

“Kami berharap lagu ini bisa memberi sedikit keberanian dan kenyamanan, melampaui batas negara,” kata mereka.

Kesuksesan ini menegaskan satu hal, meski sempat hiatus panjang, pengaruh BTS di panggung musik dunia tetap tak tergoyahkan, bahkan semakin kuat. (The Korea Times/-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved