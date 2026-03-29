Jimin BTS Viral usai Ungkap Berat Badannya

Jimin BTS(Doc Jimin BTS)

Jimin BTS kembali menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Kali ini, ia menarik perhatian publik lewat kombinasi tak terduga antara kedisiplinan diri dan aksi kocak yang menghibur.

Dalam beberapa hari terakhir, Jimin mencuri perhatian setelah mengungkap berat badannya yang mencapai 59,7 kilogram, serta tampil dalam video dance komedi di YouTube yang dengan cepat viral di media sosial.

Video tersebut diunggah pada 24 Maret melalui kanal YouTube “Hot Issue Ji”. Dalam tayangan itu, Jimin berperan sebagai instruktur dansa ballroom bersama komedian Lee Soo-ji. Awalnya, sesi latihan berjalan normal, namun situasi berubah menjadi penuh kekacauan khas komedi.

Baca juga : Emosional! Jimin dan Jungkook BTS Bebas Wamil, Army Lebih Banyak yang Datang!

Saat Jimin dengan tenang memperagakan langkah-langkah dasar, Lee Soo-ji tiba-tiba mengangkatnya dengan gaya “princess carry”, membuatnya terkejut. Jimin tetap mengikuti alur kejadian tersebut, tetapi ketika ia mencoba melakukan hal serupa, perbedaan ukuran tubuh membuat kru di lokasi langsung memperingatkan.

“Jangan lakukan itu,” terdengar suara kru sambil tertawa, “Nanti punggungmu cedera.”

Situasi semakin kacau ketika Lee beberapa kali kehilangan keseimbangan saat mencoba gerakan tari yang berani, hingga akhirnya sering bersandar pada Jimin. Momen ini pun berubah menjadi lelucon berulang tentang “digendong” daripada benar-benar menari.

Baca juga : Jikook Kembali! Kisah Wamil Jungkook dan Jimin BTS Bikin ARMY Meleleh

Reaksi warganet pun langsung membanjiri media sosial dan kolom komentar.

“Kenapa BTS bekerja sekeras ini lagi?” tulis salah satu pengguna.

“Saya bahkan tidak bisa membayangkan keputusan apa yang membawa Jimin ke situasi ini,” komentar lainnya.

“Siapa yang mengirim Jimin ke kekacauan ini? Saya sampai menangis,” tulis komentar viral lainnya.

Sebagian penggemar juga menyoroti betapa langkanya penampilan solo Jimin di YouTube, menyebutnya sebagai “momen solo yang sangat berharga.”

Popularitas ini semakin meningkat setelah Jimin membagikan pembaruan pribadinya. Pada 25 Maret, ia mengunggah foto di gym bersama rekan satu grupnya, V, memperlihatkan keduanya dalam pakaian olahraga saat berfoto di depan cermin.

Tak hanya itu, Jimin juga membagikan foto timbangan yang menunjukkan angka “59,7 kg,” yang langsung menjadi topik trending di kalangan penggemar.

Pengungkapan tersebut berkaitan dengan pernyataan sebelumnya dalam siaran langsung comeback BTS pada 20 Maret, di mana para anggota membahas proses syuting dokumenter Netflix tentang produksi album mereka. Dalam kesempatan itu, mereka sempat bercanda bahwa penampilan mereka terlihat “sedikit lebih berisi” sehingga menjalani program diet.

Jimin pun menambahkan bahwa dirinya telah menurunkan berat badan sekitar 9 hingga 10 kilogram. Pernyataan ini memicu berbagai reaksi, mulai dari kekaguman hingga kekhawatiran dari para penggemar yang mengikuti transformasi fisiknya. (Z-4)

Sumber: koreantimes