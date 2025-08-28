Siapa Song Da Eun, Aktris yang Diduga Pacar Jimin BTS? Ini Profilnya

Ilustrasi(Dok ist)

NAMA Song Da Eun kembali ramai dibicarakan publik. Semua berawal dari sebuah unggahan video di Tiktok yang viral. Video itu membuat isu hubungannya dengan Jimin BTS mencuat lagi.

Sejak 2022, gosip kedekatan Song Da Eun dan Jimin terus diperbincangkan. Awal spekulasi ini terjadi di musim panas 2022. Saat itu, beberapa penggemar menemukan kesamaan momen, misalnya keduanya terlihat menonton pertandingan sepak bola di lokasi yang sama hanya terpisah satu kursi.

Story Instagram Song Da Eun juga kerap dikaitkan dengan aktivitas Jimin, seperti saat ia menonton film Allied tak lama setelah Jimin merekomendasikannya ke para penggemar.

Namun, hingga kini tidak ada klarifikasi resmi dari pihak Jimin maupun agensinya terkait rumor tersebut. Semuanya sebatas dugaan yang berkembang di media sosial.

Pada 2024, isu ini kembali memanas ketika Song Da Eun mengunggah Instagram Story berlatar Sungai Han yang sangat mirip dengan unggahan lama V BTS yang menampilkan Jimin.

Di video itu, meski wajah pria ditutupi stiker, sepatu yang dipakai tampak identik dengan milik Jimin. Ia juga pernah menampilkan anjing peliharaannya di sebuah apartemen yang dianggap serupa dengan hunian Jimin yang muncul di dokumenter BTS.

Paling baru, ia kembali bikin geger setelah membagikan video Tiktok. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pria yang mirip Jimin muncul tiba-tiba di depan lift apartemennya. Pria yang memakai masker, topi hitam, kaus abu-abu lengan panjang, dan celana hitam itu terdengar berkata, "Wah kaget! Kamu tahu aku datang? Aku datang gak ngasih tahu, sengaja."

Video itu pun sudah dihapus, namun warganet meyakini pria tersebut adalah Jimin. Keduanya lalu terlihat berjalan bersama seolah menuju ke apartemen Song Da Eun.

Sampai artikel ini dibuat, pihak Bighit Music belum memberikan tanggapan apa pun mengenai beredarnya video tersebut.

Lalu, siapa Song Da Eun?

Profil Song Da Eun

Song Da Eun dikenal pertama kali setelah tampil dalam acara kencan reality show Heart Signal 2 di Channel A tahun 2018. Dari situ, ia mulai dilirik publik hingga kemudian terjun ke dunia seni peran.

Sejumlah proyek akting pernah ia jalani. Song Da Eun sempat bermain di drama Once Again (KBS2) dan Mother (tvN) yang sama-sama tayang pada 2020. Selain itu, namanya juga pernah tampil dalam film arahan Park Chan Wook, The Handmaiden (2016).

Dalam kariernya, aktris kelahiran 14 Juni 1991 ini tercatat pernah berperan di berbagai drama, seperti The Golden Spoon (2022) sebagai Ha Mi Yeon, meski hanya muncul dalam satu episode. Ia juga sempat hadir di More Than Friends (2020), Be Melodramatic (2019), Dear My Room (2018), Hold My Hand (2013), hingga Can’t Live With Losing (2011).

Namun, hingga saat ini ia tidak lagi terlihat dalam proyek drama maupun film baru. Akan tetapi, namanya terus menjadi perbincangan karena rumor pribadi dan unggahan media sosialnya.(H-2)