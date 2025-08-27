Song Da Eun Luruskan Isu Agensi, Hubungannya dengan Jimin BTS Masih Jadi Misteri!

Aktris Song Da Eun kembali terseret rumor kencan dengan Jimin BTS(Dok. AllKpop)

AKTRIS Song Da Eun membantah laporan yang menyebut dirinya telah menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi Merry-Go-Round Company, setelah rumor kencannya dengan Jimin BTS kembali mencuat.

Merry-Go-Round Company, yang menaungi aktor So Ju Yeon dan Hong Woo Jin, menegaskan kepada SPOTV News bahwa kabar tersebut tidak benar.

“Laporan tentang kontrak eksklusif dengan Song Da Eun tidak sesuai fakta,” jelas perwakilan agensi. Mereka menambahkan bahwa keterlibatan Song dalam tim siaran langsung media sosial milik agensi kemungkinan menimbulkan kesalahpahaman publik.

Spekulasi ini bermula dari unggahan video Song Da Eun di media sosialnya pada Selasa (27/8). Dalam rekaman tersebut, ia tampak bergegas keluar apartemen menuju lift. Saat pintu terbuka, sosok yang diduga Jimin muncul.

Song terlihat terkejut, sementara Jimin menanggapinya dengan hangat, “Oh, kamu tahu aku datang? Aku sengaja tidak bilang apa-apa.”

Klip singkat itu segera memicu kembali rumor asmara yang telah menghubungkan keduanya sejak 2022, meski hingga kini tidak pernah ada konfirmasi resmi baik dari pihak Song maupun Jimin.

Song Da Eun, kelahiran 1991, memulai debut aktingnya lewat drama MBC Can’t Live Without Losing dan populer setelah tampil di reality show Heart Signal 2 pada 2018. Belakangan, ia aktif membintangi sejumlah drama, termasuk The Golden Spoon dan Once Again.

Sementara itu, Jimin baru saja menyelesaikan wajib militernya pada Juni lalu. Saat ini ia berada di Amerika Serikat untuk mengerjakan proyek musik terbaru menjelang comeback penuh grup BTS yang dijadwalkan pada musim semi 2026. (Z-10)