Song Da-eun Rilis Video Kencan dengan Jimin BTS, Komentar Lama Jadi Sorotan

AKTRIS Song Da-eun telah merilis video yang memperlihatkan dirinya kencan di rumah bersama Jimin, anggota dari grup BTS. Video ini membuat pernyataan-pernyataannya di siaran langsung sebelumnya kembali menjadi sorotan.
Pada siaran langsung di bulan Juni, Song Da-eun berkata, “Saya ingin kalian melakukan semua hal yang kalian lakukan pada keluarga saya. Semoga kalian dihukum.”
Secara khusus, ia menangis sedih dan menambahkan, “Hanya karena idola favorit kalian mencintai saya, bukan berarti saya akan dikritik. Saya tidak merayunya lebih dulu. Tolong jangan katakan apapun kepada saya,” lanjutnya.
Sebuah video berjudul Video Song Daeun ‘Heart Signal 2’ yang diunggah di TikTok beredar di berbagai komunitas daring. Video itu memperlihatkan Song Da-eun sedang menunggu seseorang di depan lift di sebuah apartemen. Jimin BTS lah yang muncul setelah pintu lift terbuka.
Jimin, yang berhadapan dengan Song Da-eun, berkata, “Ya ampun. Apa kau tahu aku akan datang? Aku sengaja datang ke sini tanpa memberitahumu.”
Keduanya terus-menerus digosipkan berpacaran sejak tahun 2022. Song Da-eun berkali-kali menyatakan niatnya untuk menuntut beberapa penggemar yang mengunggah komentar jahat tentang hubungannya dengan Jimin.
Pada April, ia juga mengumumkan perkembangan dari tuntutan tersebut dan berkata, “Tidak perlu ada permintaan maaf. Kami sedang memproses kejahatan yang lebih beragam,” dikutip dari Maeil Business Newspaper, Rabu, (27/8).
Ia juga dilaporkan menginformasikan kerusakan yang disebabkan oleh komentar jahat melalui siaran langsung. Song Da-eun mulai dikenal melalui acara Channel A Heart Signal 2 pada tahun 2018. Ia memperkuat posisinya sebagai aktris dengan tampil dalam drama I've Been Once dan Outgoing pada tahun 2020.
Jimin, anggota grup BTS, telah menyelesaikan wajib militernya pada bulan Juni dan berangkat ke AS bersama para anggota lainnya pada bulan Juli untuk mempersiapkan comeback mereka di paruh pertama tahun 2026. (H-4)
