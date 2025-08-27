Profil Instagram Song Da-eun Viral Karena Rumor Pacaran dengan Jimin BTS

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Aktris Korea Selatan, Song Da-eun kembali menjadi pembicaraan hangat usai videonya yang diduga tengah bersama Jimin BTS viral di media sosial.
Berikut adalah profil lengkap Song Da-eun, nama, tanggal lahir, dan judul-judul drama yang dibintanginya.
Beredar video di Tiktok yang memperlihatkan Song Da Eun bertemu dengan seorang pria berpenampilan mirip Jimin di depan lift apartemen.
Daftar jadwal drama Korea on-going Agustus 2025 lengkap jam tayang, stasiun TV, dan sinopsis singkat dari tvN, MBC, JTBC, KBS2, hingga Channel A.
Di drakor Trigger, Kim Nam-gil berperan sebagai Lee Do, mantan penembak jitu militer yang menjadi petugas polisi dan mengangkat senjatanya lagi untuk menegakkan keadilan.
Trigger pun akhirnya membatalkan rilis yang semula dijadwalkan pada acara penggemar hari Selasa karena insiden tersebut.
BUMILANGIT Entertainment Corpora berencana merilis film pahlawan super (superhero) dan produksi drama Korea (drakor).
Beredar video di Tiktok yang memperlihatkan Song Da Eun bertemu dengan seorang pria berpenampilan mirip Jimin di depan lift apartemen.
Song Da Eun bantah teken kontrak dengan Merry-Go-Round. Video diduga bersama Jimin BTS viral, kembali picu spekulasi asmara sejak 2022.
Rumor kencan Jimin BTS dan Song Da-Eun ramai dibahas. HYBE bungkam, agensi Song Da-Eun bantah isu Burning Sun namun tak singgung soal hubungan.
AKTRIS Song Da-eun telah merilis video yang memperlihatkan dirinya kencan di rumah bersama Jimin, anggota dari grup BTS.
Jimin, salah satu anggota boy group global BTS, baru-baru ini membagikan pesan menyentuh di platform komunitas penggemar Weverse, yang membuat para ARMY merasa terharu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved