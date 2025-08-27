Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Profil Instagram Song Da-eun Viral Karena Rumor Pacaran dengan Jimin BTS

Fathurrozak
27/8/2025 17:54
Profil Instagram Song Da-eun Viral Karena Rumor Pacaran dengan Jimin BTS
Aktris Song Da-eun(https://www.instagram.com/da.eun.da.eun/)

Aktris Korea Selatan, Song Da-eun kembali menjadi pembicaraan hangat usai videonya yang diduga tengah bersama Jimin BTS viral di media sosial.

Berikut adalah profil lengkap Song Da-eun, nama, tanggal lahir, dan judul-judul drama yang dibintanginya.

Nama: Song Da-Eun
Tempat, tanggal lahir: Korea Selatan, 14 Juni 1991
Tinggi badan: 164 sentimeter
Akun Instagram: @da.eun.da.eun

Serial drama yang dibintangi:
1. The Golden Spoon (Geumsujeo, 2022) sebagai Ha Mi-yeon (episode 14)
2. More Than Friends (Kyungwooui Soo, 2020) sebagai Hye-won (episode 3,7)
3. Once Again (Han Bun Danyeowasseubmida, 2020) sebagai Kim Ga-yeon
4. Be Melodramatic (Melloga Chejil, 2019) sebagai instruktur pilates (episode 16)
5. Dear My Room (Eunjuui Bang, 2018-2019) sebagai CEO
6. Hold My Hand (Nae Soneul Jaba, 2013-2014) sebagai Hwang Mi-young
7. Can't Live With Losing (Jikoneun Motsalah, 2011)

Film TV
1. Mothers (Oechul,  2020) sebagai Lee Woo-kyung
2. Drama Special: Illegal Parking (Bujeongjucha, 2014).

 



Editor : Denny parsaulian
