Profil Instagram Song Da-eun Viral Karena Rumor Pacaran dengan Jimin BTS

Aktris Song Da-eun(https://www.instagram.com/da.eun.da.eun/)

Aktris Korea Selatan, Song Da-eun kembali menjadi pembicaraan hangat usai videonya yang diduga tengah bersama Jimin BTS viral di media sosial.

Berikut adalah profil lengkap Song Da-eun, nama, tanggal lahir, dan judul-judul drama yang dibintanginya.

Nama: Song Da-Eun

Tempat, tanggal lahir: Korea Selatan, 14 Juni 1991

Tinggi badan: 164 sentimeter

Akun Instagram: @da.eun.da.eun

Serial drama yang dibintangi:

1. The Golden Spoon (Geumsujeo, 2022) sebagai Ha Mi-yeon (episode 14)

2. More Than Friends (Kyungwooui Soo, 2020) sebagai Hye-won (episode 3,7)

3. Once Again (Han Bun Danyeowasseubmida, 2020) sebagai Kim Ga-yeon

4. Be Melodramatic (Melloga Chejil, 2019) sebagai instruktur pilates (episode 16)

5. Dear My Room (Eunjuui Bang, 2018-2019) sebagai CEO

6. Hold My Hand (Nae Soneul Jaba, 2013-2014) sebagai Hwang Mi-young

7. Can't Live With Losing (Jikoneun Motsalah, 2011)

Film TV

1. Mothers (Oechul, 2020) sebagai Lee Woo-kyung

2. Drama Special: Illegal Parking (Bujeongjucha, 2014).