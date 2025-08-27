Soal Rumor Kencan Jimin BTS dan Song Da Eun, Agensi Big Hit Music Masih Bungkam

Rumor kencan Jimin BTS dan Song Da Eun(FYI Korea)

RUMOR kencan antara Jimin BTS dan aktris Song Da-Eun kembali ramai diperbincangkan warganet. Sejumlah spekulasi muncul di media sosial setelah beberapa postingan dan interaksi daring diduga mengaitkan keduanya.

Namun, hingga saat ini agensi Jimin, HYBE Labels (Big Hit Music), memilih untuk tidak memberikan komentar resmi. Ketika dimintai klarifikasi oleh media Korea seperti Ten Asia, pihak HYBE tidak merilis sanggahan maupun konfirmasi apa pun, sehingga rumor tersebut terus berkembang di kalangan penggemar.

Di sisi lain, pihak Song Da-Eun sempat memberikan klarifikasi bukan soal rumor kencan, melainkan mengenai tudingan keterlibatan aktris tersebut dalam skandal klub malam Burning Sun. Agensi menegaskan bahwa Song Da-Eun tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Ia hanya pernah bekerja sementara di Monkey Museum, dan tuduhan lebih jauh dianggap sebagai spekulasi yang tidak berdasar.

Tanggapan Pihak Terkait

HYBE / Agensi Jimin: Tidak memberikan komentar mengenai rumor kencan.

Agensi Song Da-Eun: Menolak keterlibatan artisnya dalam skandal Burning Sun, namun tidak membahas rumor kencan.

Kesimpulan

Rumor kencan Jimin BTS dan Song Da-Eun masih belum memiliki kepastian karena kedua belah pihak memilih bungkam. Sampai saat ini, publik masih menunggu pernyataan resmi dari agensi masing-masing terkait isu tersebut. (Soompi/Z-10)