Jadwal Drama Korea On-Going Terbaru Agustus 2025, Lengkap dengan Jam Tayang

BAGI para pecinta drakor, bulan Agustus 2025 menghadirkan banyak drama Korea terbaru dan on-going yang seru untuk diikuti. Mulai dari genre hukum, romansa, hingga slice-of-life, semua siap menemani waktu luang kamu. Berikut adalah daftar dan jadwal tayang drama Korea on-going pekan ini lengkap dengan sinopsis singkatnya.
|Judul Drama
|Hari Tayang
|Waktu (KST)
|Stasiun TV
|Law and the City
|Sabtu–Minggu
|—
|tvN
|Mary Kills People
|Jumat–Sabtu
|22:00
|MBC
|Beyond the Bar
|Sabtu–Minggu
|22:40
|JTBC
|Love, Take Two
|Senin–Selasa
|20:50
|tvN
|Our Golden Days
|Sabtu–Minggu
|20:00
|KBS2
|My Lovely Journey
|Sabtu–Minggu
|21:20
|Channel A
Pekan ini, drama Law and the City akan mencapai episode finalnya, sementara drama lain seperti Mary Kills People, Beyond the Bar, Love, Take Two, Our Golden Days, dan My Lovely Journey masih akan terus tayang. Dengan beragam genre dan cerita yang menarik, Agustus 2025 menjadi bulan yang menyenangkan bagi para penikmat drama Korea. (Z-10)
