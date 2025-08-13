Jadwal Drama Korea On-Going Terbaru Agustus 2025, Lengkap dengan Jam Tayang

Marry Kills People, drama korea On-Going Agustus 2025.(YouTube)

BAGI para pecinta drakor, bulan Agustus 2025 menghadirkan banyak drama Korea terbaru dan on-going yang seru untuk diikuti. Mulai dari genre hukum, romansa, hingga slice-of-life, semua siap menemani waktu luang kamu. Berikut adalah daftar dan jadwal tayang drama Korea on-going pekan ini lengkap dengan sinopsis singkatnya.

1. Law and the City (tvN)

Genre: Drama hukum, pertemanan

Drama ini dibintangi Lee Jong-suk dan Moon Ga-young, mengisahkan kehidupan lima pengacara muda di firma hukum.

Jadwal tayang: Sabtu & Minggu

Catatan: Episode 11 tayang pada 9 Agustus 2025, sedangkan episode final (Episode 12) tayang 10 Agustus 2025.

2. Mary Kills People (MBC)

Genre: Medis, kriminal

Adaptasi dari serial Kanada, drama ini bercerita tentang seorang dokter yang membantu pasien terminal mengakhiri hidup secara legal.

Jadwal tayang: Jumat & Sabtu, pukul 22:00 KST

Mulai tayang: 1 Agustus 2025

3. Beyond the Bar (JTBC)

Genre: Hukum, mentor,mentee

Mengangkat kisah hubungan antara pengacara senior yang sukses dan juniornya yang canggung.

Jadwal tayang: Sabtu & Minggu, pukul 22:40 KST

Mulai tayang: 2 Agustus 2025

4. Love, Take Two (tvN)

Genre: Romansa, keluarga

Mengisahkan seorang single mom yang kembali bertemu cinta pertamanya dan harus menghadapi masa lalu.

Jadwal tayang: Senin & Selasa, pukul 20:50 KST

Mulai tayang: 4 Agustus 2025

5. Our Golden Days (KBS2)

Genre: Keluarga, slice-of-life

Drama keluarga hangat yang membahas hubungan lintas generasi.

Jadwal tayang: Sabtu & Minggu, pukul 20:00 KST

Mulai tayang: 9 Agustus 2025

6. My Lovely Journey (Channel A)

Genre: Slice-of-life, perjalanan

Berkisah tentang mantan idol yang menjadi jurnalis perjalanan untuk menemukan arti hidup baru.

Jadwal tayang: Sabtu & Minggu, pukul 21:20 KST

Mulai tayang: 2 Agustus 2025

Tabel Jadwal Drama Korea On-Going Pekan Ini Judul Drama Hari Tayang Waktu (KST) Stasiun TV Law and the City Sabtu–Minggu — tvN Mary Kills People Jumat–Sabtu 22:00 MBC Beyond the Bar Sabtu–Minggu 22:40 JTBC Love, Take Two Senin–Selasa 20:50 tvN Our Golden Days Sabtu–Minggu 20:00 KBS2 My Lovely Journey Sabtu–Minggu 21:20 Channel A

Tips Menonton Drama Korea On-Going

Gunakan aplikasi streaming resmi seperti Netflix, Viu, atau Wavve untuk menonton dengan kualitas terbaik. Tandai kalender agar tidak ketinggalan jadwal tayang episode baru. Ikuti akun resmi drama di media sosial untuk update behind-the-scenes dan teaser.

Kesimpulan

Pekan ini, drama Law and the City akan mencapai episode finalnya, sementara drama lain seperti Mary Kills People, Beyond the Bar, Love, Take Two, Our Golden Days, dan My Lovely Journey masih akan terus tayang. Dengan beragam genre dan cerita yang menarik, Agustus 2025 menjadi bulan yang menyenangkan bagi para penikmat drama Korea. (Z-10)