BTS Prank ARMY di The Tonight Show, Ada yang Jatuh, Histeris, sampai Diam tak Percaya

BTS Prank ARMY di The Tonight Show.(Dok. YouTube)

SETELAH penantian panjang, BTS akhirnya resmi kembali menyapa dunia lewat album studio kelima mereka, ARIRANG, yang rilis pada Maret 2026. Comeback ini sekaligus menandai kembalinya RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ke panggung global setelah menyelesaikan wajib militer, dan mereka langsung tancap gas.

Salah satu momen paling mencuri perhatian terjadi saat BTS tampil di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Bukan sekadar promosi biasa, mereka justru menyiapkan kejutan tak terduga untuk para ARMY, dan hasilnya? Viral.

Konsepnya sederhana, tapi jenius. Sejumlah penggemar diundang masuk ke sebuah bilik rekaman. Mereka diberi tahu bahwa tugasnya hanya menyanyikan lagu terbaru BTS, “Swim”, untuk kebutuhan konten acara.

Baca juga : 7 Lagu Wajib BTS & Butt Theory Jin Viral di The Tonight Show

Namun, di balik layar, sesuatu yang jauh lebih besar sudah disiapkan.

“Mereka pikir ini cuma rekaman biasa, tapi kami akan mengubah semuanya saat mereka di dalam,” ungkap Jimmy Fallon bersama BTS sebelum aksi dimulai.

Di dalam bilik, para penggemar menyanyi dengan penuh semangat, tenggelam dalam momen tanpa curiga sedikit pun. Sampai akhirnya, pintu dibuka.

Baca juga : BTS Bongkar Makna Album Arirang di Tonight Show, dari Swim hingga 2.0

Alih-alih kembali ke lorong studio, mereka langsung berhadapan dengan BTS lengkap di depan mata, bersama Jimmy Fallon yang sudah siap menyambut.

Reaksi yang muncul? Campur aduk dan super relatable.

Ada yang menjerit histeris, ada yang langsung membeku karena syok, bahkan ada yang spontan jatuh ke lantai karena tak percaya idolanya berdiri hanya beberapa langkah dari mereka.

Bukan cuma itu, BTS dan Fallon juga menambah keseruan dengan aksi-aksi kocak, mulai dari conga line dadakan, main Twister Balancing Game, hingga berpura-pura sedang rapat serius saat pintu dibuka, yang justru bikin momen makin absurd dan lucu.

Penampilan ini jadi semakin spesial karena merupakan kemunculan pertama BTS di NBC sejak 2021, sekaligus simbol era baru mereka sebagai grup yang kembali utuh.

Sebagai penutup, BTS juga membawakan “Swim” secara perdana di panggung The Tonight Show, menegaskan bahwa mereka benar-benar kembali, dan lebih besar dari sebelumnya. (YouTube: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/Z-10)