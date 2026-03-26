Usai Hiatus, BTS Bongkar Hal Ini yang Paling Dirindukan!

BTS saat tampil dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.(Dok. X @btschartsxdaily)

SETELAH hiatus panjang yang sempat membuat penggemar menahan rindu, BTS akhirnya kembali berdiri bersama di satu panggung. Reuni ini bukan sekadar comeback, melainkan perayaan emosional atas kebersamaan yang sempat terjeda oleh waktu, aktivitas solo, hingga wajib militer.

Kemunculan lengkap tujuh member langsung disambut euforia global. Dalam wawancara di New York dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, BTS tampil santai, hangat, dan penuh energi, seolah tak pernah benar-benar berpisah. Namun di balik tawa mereka, tersimpan cerita-cerita sederhana yang justru paling dirindukan.

Saat ditanya apa yang paling mereka rindukan satu sama lain, jawaban yang muncul jauh dari kesan formal. Jimin, misalnya, dengan santai mengaku merindukan “energi 1%” milik Suga yang terkenal kalem.

Suga pun tak kalah cepat membalas, menyebut dirinya kangen “baterai 100%” ala J-Hope yang selalu penuh semangat. Candaan ringan ini langsung memancing tawa, sekaligus menggambarkan dinamika khas BTS yang autentik.

Momen lain datang dari Jin yang mengaku merindukan kecerdasan RM, sementara V sempat membuat suasana riuh akibat salah ucap saat menggambarkan kedekatannya dengan Jungkook.

Ia buru-buru meluruskan maksudnya, menyebut yang ia rindukan adalah kebiasaan Jungkook yang gemar menggoda. Interaksi spontan seperti ini justru menjadi fan service alami yang membuat ARMY semakin terbawa perasaan.

Di balik canda, ada sisi yang jauh lebih personal. Jungkook mengungkapkan kerinduannya pada masakan Jimin, terutama hidangan Korea yang biasa mereka nikmati bersama. Hal sederhana seperti makan bersama ternyata menjadi momen kecil yang paling terasa hilang selama mereka menjalani kehidupan masing-masing.

Reuni ini juga menandai babak baru BTS. Mereka memperkenalkan album terbaru bertajuk Arirang, terinspirasi dari lagu tradisional Korea yang sarat makna emosional. Album ini disebut merangkum spektrum perasaan, dari rindu, harapan, hingga kebahagiaan, sekaligus menjadi cara BTS kembali ke akar budaya sambil tetap berbicara kepada dunia.

Menariknya, selama proses produksi, para member kembali tinggal bersama seperti masa trainee. Di Los Angeles, mereka berbagi ruang, makan bersama, hingga menghidupkan kembali ritme kehidupan sebagai satu tim. Pengalaman ini disebut memperkuat chemistry mereka setelah lama terpisah.

Tak hanya itu, BTS juga mengumumkan tur dunia yang akan dimulai April mendatang, menjangkau Asia, Amerika, Eropa, hingga Australia. Antusiasme ARMY sudah terasa sejak penampilan live mereka di Seoul yang dihadiri lebih dari 100 ribu penonton, membuktikan bahwa daya tarik BTS belum sedikit pun meredup.

Bagi BTS, comeback ini lebih dari sekadar kembali ke panggung. Ini adalah tentang menemukan kembali makna kebersamaan, dari obrolan ringan, tawa spontan, hingga momen-momen kecil yang kini terasa jauh lebih berarti.

Reuni ini sekali lagi menegaskan, BTS bukan hanya grup musik global, tetapi simbol persahabatan yang bertahan, tumbuh, dan semakin kuat di tengah waktu. (YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/Z-10)