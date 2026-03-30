V BTS Bongkar Masa Sulit, Fan Meeting Pertama Hanya 25 Orang

V BTS membuka kembali memori masa awal karier grupnya. saat popularitas masih jauh dari kata global dan jumlah penggemar bisa dihitung dengan jari. Dalam penampilannya di kanal YouTube Fairy Jaehyung yang tayang 29 Maret, V mengungkap bahwa fan meeting pertama BTS hanya dihadiri sekitar 25 hingga 30 orang.
Alih-alih kecewa, momen itu justru menjadi kenangan yang membekas.
“Waktu itu jumlahnya memang sedikit, tapi lebih banyak dari jumlah member, jadi kami tetap bahagia,” ujar V BTS, dilansir dari The Korea Times, Senin (30/3).
“Kami benar-benar tersentuh karena mereka datang jauh-jauh hanya untuk melihat kami," tambahnya.
BTS debut pada 2013 di bawah BigHit Entertainment, saat itu belum dikenal luas dan harus membangun basis penggemar dari nol. Pengakuan V menegaskan kontras tajam antara masa-masa awal yang sederhana dengan posisi BTS saat ini sebagai salah satu ikon global K-pop.
Pembawa acara Jung Jae-hyung turut menyoroti bahwa kesuksesan BTS tidak datang secara instan. Ia menyebut lagu Fire (2016) sebagai titik balik penting yang mulai mendorong popularitas grup, termasuk pencapaian puncak di tangga lagu Oricon Jepang.
“Setelah ‘Fire’, segalanya mulai melonjak. Di situlah kekuatan ARMY benar-benar terlihat,” kata Jung.
Menariknya, V menegaskan bahwa perubahan besar tersebut bukan berasal dari strategi internal grup, melainkan dari kekuatan penggemar.
“Kami tidak banyak mengubah apa yang kami lakukan. Energi dan semangat fans-lah yang menyebarkan nama kami,” ujarnya.
Kisah ini cepat menyebar di media sosial dan memicu gelombang nostalgia di kalangan ARMY. Banyak yang kembali mengingat perjalanan BTS, dari tampil di depan puluhan orang hingga memenuhi stadion di seluruh dunia.
Cerita V juga menegaskan satu hal penting dalam industri K-pop modern, peran komunitas penggemar bukan sekadar pendukung, tetapi motor utama yang mampu mengangkat artis ke panggung global.
Dari 25 orang di sebuah ruangan kecil, kini jutaan fans di seluruh dunia, perjalanan BTS bukan hanya soal musik, tapi juga tentang kekuatan loyalitas dan koneksi dengan penggemar. (The Korea Times/Z-10)
Album VELVET RED dalam format LP (Long Play), yaitu album piringan hitam atau vinyl, milik V sukses menduduki puncak tangga penjualan dan ludes terjual di berbagai negara.
Berdasarkan pantauan real-time pada Senin (16/3/2026), jumlah pengikut V BTS di TikTok telah menembus angka 15,4 juta followers.
Kemunculan V di platform video pendek ini menjadikannya anggota BTS ketiga yang memiliki akun pribadi, menyusul Jungkook dan J-Hope yang sudah lebih dulu aktif.
Meskipun akun tersebut belum memiliki foto profil resmi maupun unggahan video, jumlah pengikutnya meledak dalam waktu singkat.
