BTS Rilis Lagu Spesial Come Over untuk Army, hanya Bisa Didengar di Versi Vinyl

BTS merilis lagu Come Over di album Arirang versi vinyl.(Dok. The Korea Times)

BTS kembali menarik perhatian lewat langkah yang lebih tajam dari sekadar perilisan musik baru. Grup asal Korea Selatan itu dipastikan merilis lagu terbaru berjudul Come Over, namun track ini tidak akan tersedia di platform digital dan hanya bisa dinikmati melalui versi vinyl album Arirang.

BigHit Music mengumumkan bahwa versi LP dari album studio kelima Arirang akan memuat total 14 lagu, ditambah satu lagu eksklusif yang dipersembahkan khusus untuk ARMY. Keputusan menghadirkan Come Over secara terbatas di format fisik menjadi langkah yang mempertegas nilai eksklusivitas sekaligus memperkuat kedekatan emosional BTS dengan basis penggemarnya.

Di balik pengerjaan lagu ini, sejumlah member BTS turut ambil bagian secara langsung. Suga terlibat dalam proses produksi, sementara RM dan J-Hope berkontribusi dalam penulisan lagu. Keterlibatan para personel ini memperkuat kesan bahwa Come Over bukan sekadar lagu tambahan, melainkan rilisan spesial yang memang dirancang sebagai hadiah untuk penggemar.

Strategi merilis lagu eksklusif lewat vinyl juga dinilai sebagai langkah cerdas di tengah dominasi layanan streaming. BTS tidak hanya menjual musik, tetapi juga menghadirkan pengalaman koleksi yang lebih personal dan bernilai bagi ARMY di seluruh dunia.

Di saat bersamaan, BTS juga tengah bersiap menjalani tur dunia bertajuk BTS World Tour Arirang. Rangkaian konser itu akan dibuka di Goyang, sebelah barat laut Seoul, pada 11 April, sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar dunia hingga 2027.

Dengan lagu eksklusif dan tur global berskala panjang, BTS kembali menunjukkan bahwa mereka masih menjadi kekuatan besar yang tahu cara menjaga antusiasme pasar sekaligus loyalitas penggemar. (The Korea Times/ Z-10)