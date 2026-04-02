13 Lagu dalam Album Arirang BTS Masuk Billboard Hot 100, Ini Daftarnya!

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BTS kembali membuktikan dominasinya di industri musik global. Album terbaru mereka, Arirang, mencatatkan prestasi luar biasa dengan 13 lagu sekaligus masuk ke Billboard Hot 100 dalam waktu yang sama.
Pencapaian ini menjadi salah satu rekor langka, mengingat tidak banyak artis yang mampu menempatkan hampir seluruh lagu dalam satu album ke chart bergengsi tersebut.
Comeback BTS lewat album Arirang langsung disambut antusias oleh penggemar di seluruh dunia. Hal ini tercermin dari performa chart mereka:
13 dari 14 lagu berhasil debut di Billboard Hot 100. Lagu utama (title track) lagu Swim, mencetak posisi tinggi, bahkan mendominasi chart global
BTS kembali menunjukkan kekuatan streaming, penjualan digital, dan radio play
Prestasi ini menegaskan posisi BTS sebagai salah satu artis global paling berpengaruh saat ini.
Berikut daftar lagu dari album Arirang yang berhasil masuk Billboard Hot 100:
Sementara itu, hanya satu lagu dari album ini yang tidak berhasil masuk chart, yakni lagu No.29.
Keberhasilan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menunjukkan:
BTS juga terus memperluas pengaruhnya di berbagai chart Billboard lainnya, termasuk Billboard Global 200 dan Billboard 200.
Sejak debut, BTS dikenal sebagai grup yang terus memecahkan rekor. Dengan pencapaian terbaru ini, mereka kembali membuktikan bahwa:
Masuknya 13 lagu dari album Arirang ke Billboard Hot 100 menjadi bukti nyata bahwa BTS masih berada di puncak popularitas global. Dengan dukungan ARMY dan kualitas musik yang konsisten, BTS terus mencetak sejarah baru di dunia musik. (Z-10)
BTS kembali mengguncang dunia musik. Lagu Swim debut No.1 Billboard, 13 lagu masuk Hot 100, dan album Arirang langsung kuasai chart global.
BTS kembali ke puncak Billboard 200 lewat album Arirang dengan 641 ribu unit di minggu pertama, menandai No.1 ketujuh mereka di AS.
BTS kembali mencetak sejarah dengan Album Arirang dan Lagu Swim yang menempati posisi No.1 Billboard. Grup ini berharap musiknya memberi keberanian bagi dunia.
BTS kembali mengguncang dunia musik. Lagu Swim debut No.1 Billboard, 13 lagu masuk Hot 100, dan album Arirang langsung kuasai chart global.
BTS kembali ke puncak Billboard 200 lewat album Arirang dengan 641 ribu unit di minggu pertama, menandai No.1 ketujuh mereka di AS.
