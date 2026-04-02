13 Lagu dalam Album Arirang BTS Masuk Billboard Hot 100, Ini Daftarnya!

BTS kembali membuktikan dominasinya di industri musik global. Album terbaru mereka, Arirang, mencatatkan prestasi luar biasa dengan 13 lagu sekaligus masuk ke Billboard Hot 100 dalam waktu yang sama.

Pencapaian ini menjadi salah satu rekor langka, mengingat tidak banyak artis yang mampu menempatkan hampir seluruh lagu dalam satu album ke chart bergengsi tersebut.

Dominasi BTS di Billboard Hot 100

Comeback BTS lewat album Arirang langsung disambut antusias oleh penggemar di seluruh dunia. Hal ini tercermin dari performa chart mereka:

13 dari 14 lagu berhasil debut di Billboard Hot 100. Lagu utama (title track) lagu Swim, mencetak posisi tinggi, bahkan mendominasi chart global

BTS kembali menunjukkan kekuatan streaming, penjualan digital, dan radio play

Prestasi ini menegaskan posisi BTS sebagai salah satu artis global paling berpengaruh saat ini.

Daftar 13 Lagu BTS di Billboard Hot 100

Berikut daftar lagu dari album Arirang yang berhasil masuk Billboard Hot 100:

Swim Body To Body Hooligan FYA Arirang Neon Lights Run It Back Shadow Play Fireworks Golden Hour Take Control Midnight Drive Echo

Sementara itu, hanya satu lagu dari album ini yang tidak berhasil masuk chart, yakni lagu No.29.

Rekor dan Dampak Global

Keberhasilan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menunjukkan:

Kekuatan fandom ARMY yang masif dan solid

Strategi distribusi musik global BTS yang semakin matang

Konsistensi BTS dalam mencetak karya yang relevan secara internasional

BTS juga terus memperluas pengaruhnya di berbagai chart Billboard lainnya, termasuk Billboard Global 200 dan Billboard 200.

Bukti Konsistensi BTS di Industri Musik

Sejak debut, BTS dikenal sebagai grup yang terus memecahkan rekor. Dengan pencapaian terbaru ini, mereka kembali membuktikan bahwa:

BTS bukan sekadar fenomena sementara

Mereka adalah ikon global dengan dampak jangka panjang

Setiap comeback selalu menghadirkan standar baru di industri musik

Kesimpulan:

Masuknya 13 lagu dari album Arirang ke Billboard Hot 100 menjadi bukti nyata bahwa BTS masih berada di puncak popularitas global. Dengan dukungan ARMY dan kualitas musik yang konsisten, BTS terus mencetak sejarah baru di dunia musik. (Z-10)