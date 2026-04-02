Headline
Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

13 Lagu dalam Album Arirang BTS Masuk Billboard Hot 100, Ini Daftarnya!

 Gana Buana
02/4/2026 19:20
13 lagu BTS dari album Arirang berhasil masuk Billboard Hot 100.(Dok. The Tonigh Show)

BTS kembali membuktikan dominasinya di industri musik global. Album terbaru mereka, Arirang, mencatatkan prestasi luar biasa dengan 13 lagu sekaligus masuk ke Billboard Hot 100 dalam waktu yang sama.

Pencapaian ini menjadi salah satu rekor langka, mengingat tidak banyak artis yang mampu menempatkan hampir seluruh lagu dalam satu album ke chart bergengsi tersebut.

Dominasi BTS di Billboard Hot 100

Comeback BTS lewat album Arirang langsung disambut antusias oleh penggemar di seluruh dunia. Hal ini tercermin dari performa chart mereka:

13 dari 14 lagu berhasil debut di Billboard Hot 100. Lagu utama (title track) lagu Swim, mencetak posisi tinggi, bahkan mendominasi chart global
BTS kembali menunjukkan kekuatan streaming, penjualan digital, dan radio play

Prestasi ini menegaskan posisi BTS sebagai salah satu artis global paling berpengaruh saat ini.

Daftar 13 Lagu BTS di Billboard Hot 100

Berikut daftar lagu dari album Arirang yang berhasil masuk Billboard Hot 100:

  1. Swim
  2. Body To Body
  3. Hooligan
  4. FYA
  5. Arirang
  6. Neon Lights
  7. Run It Back
  8. Shadow Play
  9. Fireworks
  10. Golden Hour
  11. Take Control
  12. Midnight Drive
  13. Echo

Sementara itu, hanya satu lagu dari album ini yang tidak berhasil masuk chart, yakni lagu No.29.

Rekor dan Dampak Global

Keberhasilan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menunjukkan:

  • Kekuatan fandom ARMY yang masif dan solid
  • Strategi distribusi musik global BTS yang semakin matang
  • Konsistensi BTS dalam mencetak karya yang relevan secara internasional

BTS juga terus memperluas pengaruhnya di berbagai chart Billboard lainnya, termasuk Billboard Global 200 dan Billboard 200.

Bukti Konsistensi BTS di Industri Musik

Sejak debut, BTS dikenal sebagai grup yang terus memecahkan rekor. Dengan pencapaian terbaru ini, mereka kembali membuktikan bahwa:

  • BTS bukan sekadar fenomena sementara
  • Mereka adalah ikon global dengan dampak jangka panjang
  • Setiap comeback selalu menghadirkan standar baru di industri musik

Kesimpulan:

Masuknya 13 lagu dari album Arirang ke Billboard Hot 100 menjadi bukti nyata bahwa BTS masih berada di puncak popularitas global. Dengan dukungan ARMY dan kualitas musik yang konsisten, BTS terus mencetak sejarah baru di dunia musik. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved