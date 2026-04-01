BTS Bocorkan Teaser Lagu 2.0, Terinspirasi dari Film Oldboy

BTS merilis teaser MV Lagu 2.0 dengan nuansa film Oldboy.(Dok. Instagram)

BTS kembali memantik rasa penasaran penggemar dengan merilis teaser video musik untuk lagu 2.0, salah satu track dari album penuh kelima mereka, Arirang. Teaser ini langsung jadi perbincangan karena kental dengan referensi visual dari film legendaris Oldboy karya Park Chan Wook.

Teaser tersebut dirilis pada 1 April (KST) melalui kanal YouTube resmi HYBE Labels. Video dibuka dengan suasana koridor sempit dan lift yang tampak usang, dipenuhi sosok-sosok berpenampilan kasar yang menciptakan nuansa tegang dan misterius.

Ketika pintu lift terbuka di lantai dua, kontras langsung terasa. Para member BTS muncul dengan setelan jas rapi, tampil bersih dan elegan, namun dengan sentuhan tak biasa, mulai dari koran hingga alat penggaruk punggung sebagai properti yang memancing tanda tanya.

Detail menarik lainnya muncul lewat headline pada koran yang mereka bawa, seperti “Brand New 2.0 Launch. Strategy Fully Revamped” dan “Hidden Code of 2.0 Discovered”.

Elemen ini memberi lapisan narasi tambahan yang seolah mengisyaratkan perubahan besar dalam arah musik maupun konsep BTS.

Teaser ditutup dengan momen ikonik, RM menurunkan koran yang menutupi wajahnya, memperlihatkan ekspresi dingin di balik kacamata hitam, sebuah penutup yang berhasil meningkatkan rasa penasaran.

Secara visual, video ini jelas memberi penghormatan pada Oldboy, dengan tone gelap, komposisi ruang sempit, dan atmosfer intens yang menjadi ciri khas film tersebut. Meski hanya teaser singkat, aura sinematik yang kuat sudah terasa dan memicu ekspektasi tinggi untuk versi penuh.

Lagu 2.0 sendiri merepresentasikan fase terbaru BTS, sebuah era transformasi setelah perjalanan panjang karier mereka. Dengan beat hip hop dan trap yang tidak konvensional, lagu ini membawa energi santai namun penuh percaya diri, tercermin dari lirik “You know how we do.”

Secara komersial, 2.0 juga menunjukkan performa solid dengan debut di posisi No. 50 Billboard Hot 100 (chart 4 April).

Sementara itu, album Arirang terus menunjukkan dominasi global BTS. Dirilis bulan lalu, album ini berhasil menduduki posisi puncak Billboard 200, sementara title track “SWIM” juga menguasai Billboard Hot 100. Tak hanya itu, 13 dari 14 lagu dalam album tersebut berhasil masuk chart yang sama, sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan status BTS sebagai kekuatan global di industri musik. (Allkpop/Z-10)