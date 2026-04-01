Tanpa Lirik, Lagu No. 29 BTS Curi Perhatian di Billboard Korea Hot 100

Lagu tanpa Lirik, No. 29 dari BTS debut di Billboard Korea Hot 100.(Dok. BIG HIT MUSIC)

BTS kembali mencuri perhatian lewat album terbaru mereka, ARIRANG, namun kali ini sorotan utama justru tertuju pada salah satu track paling tidak biasa dalam album tersebut, yakni No. 29. Lagu instrumental berdurasi 1 menit 37 detik itu dikabarkan debut di Billboard Korea Hot 100, menandai pencapaian unik bagi karya tanpa lirik dari grup beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook tersebut.

No. 29 menjadi pembicaraan karena berbeda dari lagu-lagu BTS pada umumnya. Track ini tidak menampilkan vokal sama sekali, melainkan menghadirkan bunyi lonceng sakral Raja Seongdeok Agung yang direkam di Gyeongju National Museum. Meski sederhana, komposisi tersebut justru menarik perhatian besar dari pendengar dan penggemar global.

Keunikan itulah yang membuat No. 29 dianggap sebagai salah satu elemen paling berani dalam ARIRANG. Lagu ini ditempatkan di urutan ketujuh, tepat di tengah album, sebagai jembatan dari rangkaian lagu enerjik menuju suasana yang lebih tenang dan reflektif.

Tak sedikit yang menilai kehadiran No. 29 sebagai bentuk penghormatan BTS terhadap akar budaya Korea Selatan. Judul lagu ini merujuk pada Harta Nasional Korea Selatan nomor 29, yaitu lonceng bersejarah yang memiliki nilai budaya dan sejarah tinggi.

Meski tanpa lirik, No. 29 tetap mampu mencatatkan performa kuat di platform streaming. Lagu tersebut disebut meraih jutaan streaming di Spotify, sebuah capaian yang kemudian mendorong debutnya di chart. Fenomena ini memperlihatkan bahwa eksperimen musikal BTS tetap mendapat tempat luas di pasar musik.

Album ARIRANG sendiri juga mencetak capaian besar sejak dirilis pada 20 Maret. Seluruh lagu di album ini disebut langsung menguasai chart global di platform streaming, dengan lagu utama SWIM memimpin posisi teratas, disusul Body To Body, Hooligan, FYA, dan Aliens.

Respons ARMY di berbagai negara pun sangat besar. Di media sosial X, banyak penggemar menyebut pencapaian No. 29 sebagai momen bersejarah karena suara lonceng tradisional Korea bisa masuk ke jajaran chart musik populer modern. Hal ini dinilai memperlihatkan bagaimana BTS mampu memadukan identitas budaya dengan daya tarik global.

Lewat No. 29, BTS sekali lagi membuktikan bahwa mereka tidak ragu bereksperimen di luar pakem musik pop arus utama. Track singkat tanpa lirik itu justru menjadi simbol bahwa karya yang berakar pada budaya lokal pun tetap bisa mendapat sambutan luas dan mencetak prestasi di tangga lagu. (Zoom/Z-10)