BTS Ubah Film Oldboy Jadi Hal Ini di Video Musik Lagu 2.0!

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BTS kembali mengguncang dengan konsep tak biasa. Lewat video musik terbaru lagu 2.0, mereka bukan hanya tampil segar, tetapi juga berani menggabungkan humor, transformasi ekstrem, dan referensi film kultus Korea, Oldboy.
Dirilis tepat pada 2 April pukul 00.00 KST, “2.0” menjadi salah satu B-side dari album terbaru mereka, Arirang. Namun alih-alih sekadar pelengkap, lagu ini justru mencuri perhatian berkat visual yang unik dan penuh kejutan.
Mengambil inspirasi dari film legendaris karya Park Chan Wook (2003), MV ini menghadirkan nuansa dramatis yang langsung mengingatkan pada adegan lorong ikonik Oldboy. Bedanya, BTS memelintir referensi tersebut dengan sentuhan khas mereka, absurd, ekspresif, dan mengundang tawa.
Setiap member tampil dengan transformasi mencolok, menghadirkan kontras antara intensitas adegan dan energi playful yang mereka bawa. Hasilnya? Sebuah video yang terasa segar sekaligus 'out of the box'.
Secara musikal, lagu 2.0 juga menandai fase baru BTS. Liriknya ditulis langsung oleh RM, j-hope, V, Jungkook, dan Suga, menggambarkan refleksi perjalanan mereka sekaligus arah baru setelah melewati berbagai perubahan dan pertumbuhan.
Menurut BIGHIT MUSIC, lagu ini merepresentasikan 'BTS masa kini' sebuah titik transisi menuju era berikutnya yang lebih matang namun tetap eksploratif.
Dengan konsep yang berani dan eksekusi yang tak terduga, lagu 2.0 mempertegas bahwa BTS belum kehabisan cara untuk mengejutkan publik. (Dok. Soompi/Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved