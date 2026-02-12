Adikara Rilis Video Musik Makna, Potret Kontradiksi Luka Hati dan Profesionalisme di Atas Panggung

Adikara(MI/HO)

PENYANYI Adikara resmi merilis video musik (MV) terbarunya yang bertajuk Makna pada hari ini, Kamis (12/2) melalui kanal YouTube resminya.

Karya visual ini hadir sebagai refleksi mendalam mengenai fase patah hati yang berbenturan dengan tuntutan profesionalisme seorang publik figur.

Makna merupakan salah satu lagu paling personal dalam album penuh Adikara yang bertajuk Klise, yang sebelumnya telah menyapa pendengar pada 30 Mei 2025 lalu.

Jika dalam versi audio lagu ini bercerita tentang proses penerimaan perpisahan, versi visualnya mempertegas bagaimana kesedihan tersebut sering kali harus disembunyikan di balik gemerlap panggung.

Kontras Visual Hitam-Putih

Disutradarai oleh Ahnaf Fathi dan diproduksi oleh Lokana, video musik ini mengusung pendekatan estetika hitam-putih yang raw serta intim.

Keputusan untuk menanggalkan warna bertujuan agar penonton dapat berfokus sepenuhnya pada emosi yang jujur tanpa adanya distraksi visual yang berlebihan.

Narasi dalam video ini menyoroti sosok Adikara yang sedang menghadapi kerapuhan batin secara personal.

Namun, di saat yang bersamaan, ia tetap harus naik ke atas panggung untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang penampil.

Kontras antara ekspresi batin yang hancur dan topeng profesionalisme di hadapan publik menjadi benang merah utama dalam karya ini.

Pesan Tentang "Terus Melangkah"

Melalui karya ini, Adikara ingin membagikan sisi kemanusiaan yang jarang tersorot dari kehidupan seorang musisi. Lagu dan visual Makna dianggap sangat relevan bagi siapa saja yang harus tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah proses kehilangan yang berat.

Dalam keterangannya, Adikara mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan kepada para penggemarnya:

"Lewat music video Makna, gue ingin menunjukkan sisi yang jarang terlihat, tentang bagaimana rasanya tetap harus berdiri di atas panggung ketika hati sedang tidak baik-baik saja. Lagu ini merepresentasikan fase di hidup gue ketika belajar menerima perasaan sedih tanpa harus berhenti berjalan. Semoga penonton bisa merasa ditemani, dan tahu bahwa gapapa untuk merasa rapuh di tengah prosesnya," ujar Adikara.

Kolaborasi antara Adikara, Ahnaf Fathi, dan Lokana ini berhasil menangkap inti cerita secara jujur melalui fokus pada ekspresi, gestur, serta atmosfer emosional yang kuat.

Video musik Makna kini sudah dapat dinikmati oleh publik sebagai sebuah perjalanan visual tentang cara memahami diri sendiri dan keberanian untuk tetap melangkah meskipun hati belum sepenuhnya pulih. (Z-1)