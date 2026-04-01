10 Kesepakatan Strategis RI-Korea Selatan, Apa Saja Isinya?

Indonesia dan Korea Selatan menandatangani 10 MoU strategis dalam kunjungan Presiden Prabowo.(Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

INDONESIA dan Korea Selatan memperkuat hubungan bilateral melalui pertukaran sepuluh nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul, Rabu (1/4).

Pertukaran dokumen kerja sama tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Korea Selatan, Cheong Wa Dae (Blue House), dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Mengutip siaran pers BPMI Setpres, kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperdalam kemitraan strategis kedua negara yang terus berkembang.

MoU yang dipertukarkan mencakup berbagai sektor penting, mulai dari ekonomi, energi, teknologi digital, hingga kesehatan dan industri masa depan. Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dan Korea Selatan dalam membangun kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan.

Berikut daftar 10 MoU yang dipertukarkan RI dengan Korea Selatan:

Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Dialog Strategis Komprehensif Khusus Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Ekonomi 2.0 Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Kemitraan Mineral Kritis Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Digital Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di bidang AI untuk Kesehatan Dasar dan Pembangunan Manusia Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kerja Sama di Bidang Energi Bersih Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS) Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Industri Jasa Pembangkit Lepas Pantai Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Keuangan (Danantara-Exim Bank of Korea)

Pemerintah menilai kesepakatan ini sebagai langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mempercepat transformasi menuju ekonomi berbasis teknologi dan energi bersih.

Melalui pertukaran MoU tersebut, Indonesia dan Korea Selatan menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat posisi sebagai mitra strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang.