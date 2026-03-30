Seskab Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Kaisar Naruhito : Investasi dan Pelestarian Lingkungan

Presiden Prabowo bertemu dengan Kaisar Naruhito di Tokyo, Jepang, Senin (30/3)(Instagram/@sekretariat.kabinet)

PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan Kaisar Jepang Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo, hari ini (30/3). Sekretaris Kabinet atau Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Prabowo dan Kaisar Naruhito membahas sejumlah isu mencangkup investasi, energi, dan pelestarian lingkungan hidup.

"Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara dibidang investasi, energi hingga pelestarian lingkungan hidup," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Senin (30/3).

Pertemuan Prabowo dan Kaisar Naruhito diunggah dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet. Pertemuan itu menjadi salah satu agenda kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang.

Pertemuan Prabowo dan Naruhito berlangsung 45 menit. Setelah pertemuan, kedua kepala negara melangsungkan santap siang di Istana Kekaisaran Jepang yakni di Rensui North, Imperial Palace.

Presiden Prabowo diagendakan bertemu dengan Putra Mahkota Jepang yang merupakan adik Kaisar Naruhito, Fumihito.

Adapun tujuan pertemuan ini ialah untuk mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sang putra Ragowo Hediprasetyo (Didit), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy mengatakan kunjungan Prabowo ke Jepang menunjukkan hubungan Indonesia dan Jepang tidak hanya dibangun atas kepentingan strategis, namun juga rasa saling hormat, kepercayaan, dan persahabatan. (Ant/H-4)