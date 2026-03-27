Prabowo Cek Permukiman Warga di Bantaran Rel Senen

Presiden Prabowo Subianto mengecek permukiman warga di bantaran rel Senen, Jakarta, Kamis (26/3).

Prabowo Subianto mengecek permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, Kamis (26/3). Kunjugan tersebut diunggah di Instagram resmi presiden.

Dalam instagram/@prabowo, Kamis (26/3), Prabowo berkunjung untuk melihat kondisi hunian masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga di sekitar bantaran rel Senen.

Di sela-sela kunjungan, Prabowo berdialog dengan warga soal kondisi tempat tinggal mereka. Presiden minta agar permukiman tersebut dibuat lebih layak.

"Sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 km dari Pusat Kota Jakarta. Mendengar aspirasi masyarakat di sana," demikian diunggah di Instagram presiden.

Presiden mengenakan kemeja biru, celana hitam, dan topi cokelat muda. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya ikut mendampingi dan menyusuri kawasan permukiman tersebut.

Prabowo berjanji menyiapkan pembangunan hunian layak bagi warga bantaran rel Senen.

"Insya Allah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," ucap presiden. (Ant/H-4)

