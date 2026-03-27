Prabowo Dijadwalkan Terima Kunjungan PM Anwar Ibrahim Sore Hari Ini

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta, Jumat (27/3) Sore. Kedua pemimpin negara itu disebut akan membahas beberapa hal termasuk kondisi geopolitik terkini.
Kunjungan PM Anwar Ibrahmin disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) di Kuala Lumpur, Kamis (26/3).
"Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan khusus ke Jakarta, Republik Indonesia, pada 27 Maret 2026, atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," demikian bunyi keterangan tersebut dikutip Jumat (27/3).
Pembahasan dari kunjungan PM Anwar Ibrahim antara lain soal konflik di Timur Tengah serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Malaysia dan Indonesia.
Wisma Putra juga menilai perkembangan terbaru itu memerlukan pembahasan yang komprehensif, cermat, dan terkoordinasi antara kedua negara guna menyelaraskan posisi serta memperkuat kerja sama strategis dalam merespons situasi tersebut.
Pertemuan kedua pemimpin, menurut Wisma Putra, diharapkan bisa mengintensifkan upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan memastikan keberlanjutan jalur perdagangan global dan jalur distribusi rantai pasok untuk kedua negara.
Menurut Wisma Putra Indonesia dan Malaysia dapat memperkuat peran ASEAN sebagai blok yang bersatu sehingga kawasan dapat bertindak secara kolektif dalam menjaga perdamaian, mempertahankan stabilitas regional serta melindungi ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. (Ant/H-4)
PRABOWO Prabowo Subianto mengecek permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, Kamis (26/3). Kunjugan tersebut diunggah di Instagram resmi presiden.
WARGA yang masih nekat membakar sampah di pekarangan rumah dapat dikenai sanksi berupa denda Rp500.000. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan
DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir seiring meningkatnya risiko cuaca ekstrem dan memastikan pompa pengendali banjir siaga
Berakhirnya masa libur lebaran Idul Fitri 1447 H, para pekerja mulai kembali meramaikan aktifitas Jakarta
Jadwal FIFA Series 2026, Jadwal Timnas Indonesia, Indonesia vs Saint Kitts and Nevis, John Herdman debut, Peringkat FIFA Indonesia, Stadion GBK.
