Headline
Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Media Indonesia
27/3/2026 15:55
Prabowo Dijadwalkan Terima Kunjungan PM Anwar Ibrahim Sore Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kanan) melambaikan tangan saat menerima kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025)(ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wpa/tom)

PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta, Jumat (27/3) Sore. Kedua pemimpin negara itu disebut akan membahas beberapa hal termasuk kondisi geopolitik terkini.

Kunjungan PM Anwar Ibrahmin disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) di Kuala Lumpur, Kamis (26/3).

"Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan khusus ke Jakarta, Republik Indonesia, pada 27 Maret 2026, atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," demikian bunyi keterangan tersebut dikutip Jumat (27/3).

Pembahasan dari kunjungan PM Anwar Ibrahim antara lain soal konflik di Timur Tengah serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Malaysia dan Indonesia.

 Wisma Putra juga menilai perkembangan terbaru itu memerlukan pembahasan yang komprehensif, cermat, dan terkoordinasi antara kedua negara guna menyelaraskan posisi serta memperkuat kerja sama strategis dalam merespons situasi tersebut.

Pertemuan kedua pemimpin, menurut Wisma Putra, diharapkan bisa mengintensifkan upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan memastikan keberlanjutan jalur perdagangan global dan jalur distribusi rantai pasok untuk kedua negara.

Menurut Wisma Putra Indonesia dan Malaysia dapat memperkuat peran ASEAN sebagai blok yang bersatu sehingga kawasan dapat bertindak secara kolektif dalam menjaga perdamaian, mempertahankan stabilitas regional serta melindungi ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. (Ant/H-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved