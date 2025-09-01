Rano Karno Turun Tangan Bersihkan Kawasan Senen, Target Buka Kembali dalam Sepekan

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama sejumlah pelajar, ojek online, dan masyarat membersihkan kawasan Senen yang terbakar. Rano berharap dalam sepekan, Senen sudah dapat dibuka kembali.
"Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus sudah buka. Karena Jakarta harus hidup. Karena Jakarta harus menghidupkan masyarakatnya," ujar Rano usai bersih Gotong Royong dan Kolabrorasi Gerak Cepat #JagaJakarta, di kawasan Senen, Senin (1/9).
Dalam video yang beredar, tampak Rano bersama sejumlah pelajar menyapu sisa-sisa kebakaran di kawasan Senen. Tampak pula Rano berdiskusi dan makan bersama para ojek online.
Lebih lanjut Rano mengatakan mendukung aspirasi masyarakat Jakarta. "Silakan kalau menyampaikan unek-unek, menyampaikan protes, silakan kami tunggu," ujarnya.
Namun pria yang akrab disapa Doel ini berharap penyampaian aspirasi tidak merusak fasilitas. Pasalnya kerugian tidak semata biaya, juga waktu untuk memperbaiki rasilitas yang rusak.
"Cuma saya berharap, pak Gub juga berharap, fasilitas kita jangan dirusak. yang rugi kita. yang paling banyak ruginya waktu, bukan hanya biaya," ujarnya.
"Coba ini membangun transjakarta di sini cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Sudah terjadi, mari kita sama-sama gotong royong jaga jakarta, jaga kampung kita jangan sampai kerja keras kita selama ini sia-sia."
Rano juga meminta maaf sejumlah fasilitas di Jakarta belum bisa digunakan. Serta mengingatkan selama sepekat fasilitas TransJakarta dan MRT digratiskan. (Z-2)
Kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Kembang, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (26/6).
20 unit pemadam kebakaran dengan 100 personel untuk memadamkan api. Para petugas pemadam yang dikerahkan mulai tiba di lokasi pukul 04.28 WIB.
Asril menyebutkan, kebakaran terjadi saat pemilik warteg bernama Agus hendak masak di dapur dan melihat adanya percikan api.
Obyek yang terbakar merupakan lapak bekas gusuran fotokopi Jalan Salemba Raya Nomor 77, RT5/ RW6, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.
Antusiasme karyawan dan masyarakat mampu menciptakan suasana yang akrab serta menghidupkan semangat persatuan sebagaimana diwariskan oleh para pendiri bangsa.
Pemerintah Desa Gemblegan menaburkan ikan 2.055 kilogram yang terdiri dari ikan nila, bawal, dan lele
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
FAKTA melemahnya perekonomian Indonesia merupakan realitas yang harus kita hadapi.
Pelajari makna gotong royong, jenis-jenisnya, dan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Budaya kerja sama yang kuat!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved