Rano Karno Turun Tangan Bersihkan Kawasan Senen, Target Buka Kembali dalam Sepekan

Wagub DKI Rano Karno bersama pelajar dan ojol gotong royong bersihkan Senen pascakebakaran. Ditargetkan buka kembali dalam sepekan.(Dok.Pribadi)

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama sejumlah pelajar, ojek online, dan masyarat membersihkan kawasan Senen yang terbakar. Rano berharap dalam sepekan, Senen sudah dapat dibuka kembali.

"Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus sudah buka. Karena Jakarta harus hidup. Karena Jakarta harus menghidupkan masyarakatnya," ujar Rano usai bersih Gotong Royong dan Kolabrorasi Gerak Cepat #JagaJakarta, di kawasan Senen, Senin (1/9).

Dalam video yang beredar, tampak Rano bersama sejumlah pelajar menyapu sisa-sisa kebakaran di kawasan Senen. Tampak pula Rano berdiskusi dan makan bersama para ojek online.

Baca juga : Kebakaran di Permukiman Padat Penduduk di Kwitang, 64 Personel Dikerahkan

Lebih lanjut Rano mengatakan mendukung aspirasi masyarakat Jakarta. "Silakan kalau menyampaikan unek-unek, menyampaikan protes, silakan kami tunggu," ujarnya.

Namun pria yang akrab disapa Doel ini berharap penyampaian aspirasi tidak merusak fasilitas. Pasalnya kerugian tidak semata biaya, juga waktu untuk memperbaiki rasilitas yang rusak.

"Cuma saya berharap, pak Gub juga berharap, fasilitas kita jangan dirusak. yang rugi kita. yang paling banyak ruginya waktu, bukan hanya biaya," ujarnya.

"Coba ini membangun transjakarta di sini cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Sudah terjadi, mari kita sama-sama gotong royong jaga jakarta, jaga kampung kita jangan sampai kerja keras kita selama ini sia-sia."

Rano juga meminta maaf sejumlah fasilitas di Jakarta belum bisa digunakan. Serta mengingatkan selama sepekat fasilitas TransJakarta dan MRT digratiskan. (Z-2)