Soal Energi Nuklir, Prabowo : Why Not, Nuclear Power Paling Murah

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PRESIDEN Prabowo Subianto membuka kemungkinan penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia, meski menekankan keputusan akhir tetap bergantung pada kajian para ahli.
"Itu nanti tergantung para pakar. Kalau bisa kita pakai, why not? Nuclear power paling murah sebetulnya. Paling bersih juga. Tinggal how can we handle the safety. Itu yang menjadi masalah," ujarnya saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang disiarkan di Youtube Prabowo Subianto, dikutip pada Minggu (22/3).
Di sisi lain, Prabowo menilai Indonesia memiliki potensi besar pada energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan biofuel. Ia menyebut pengembangan energi surya dalam skala besar bisa menjadi solusi jangka panjang.
Menurutnya, pengembangan energi surya membutuhkan lahan yang luas, tetapi hal itu dinilai masih memungkinkan mengingat ketersediaan lahan di berbagai daerah.
Prabowo menambahkan, Indonesia memiliki puluhan ribu desa yang dapat menjadi basis pengembangan energi terbarukan, terutama di luar Pulau Jawa yang masih memiliki ketersediaan lahan cukup besar.
"Kalau desa di luar Jawa, untuk cari 1 hektare, nggak ada masalah," jelasnya.
Sementara di Pulau Jawa, ia menyebut masih terdapat lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan berstatus hak guna usaha (HGU) maupun kawasan kehutanan.
"Kalau di dalam Jawa kita sudah hitung, kita punya banyak tanah. Ada tanah HGU-HGU yang tidak dikerjakan. Ada tanah perhutani yang tidak dikerjakan," tuturnya. (H-4)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak memiliki komitmen finansial dalam skema iuran Board of Peace atau BoP, peluang kontribusi dalam bentuk lain seperti pasukan perdamaian
PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong percepatan pembentukan koperasi desa sebagai solusi untuk memutus ketergantungan petani pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.
PRESDIEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk melanjutkan reformasi Polri di tengah kekhawatiran bahwa berbagai rekomendasi perubahan kerap berhenti di atas kertas.
PRESDIEN Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tak akan dihentikan meski mendapat kritik terkait besarnya kebutuhan anggaran di tengah tekanan fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto menilai kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah harus tetap berpegang pada prinsip nonblok di tengah konflik yang saling bertaut.
Presiden Emmanuel Macron mengumumkan transformasi besar kebijakan pertahanan nuklir Prancis. Delapan negara Eropa akan bergabung dalam strategi "Advanced Deterrence".
Simak profil lengkap Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang wafat pada 2026. Jejak politik, revolusi, hingga babak baru suksesi Iran.
IRAN membantah keras tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran tengah mengembangkan rudal berjangkauan hingga Amerika Serikat termasuk ambisi nuklir militer
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas guna menekan Iran agar bersedia mencapai kesepakatan dengan Washington.
PEMIMPIN Korea Utara Kim Jong Un memamerkan puluhan peluncur roket berkemampuan nuklir menjelang kongres penting Partai Buruh, menurut media negara.
