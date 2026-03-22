Prabowo Sebut MBG tak Akan Dihentikan, Masih Ada Cara untuk Berhemat

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PRESDIEN Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tak akan dihentikan meski mendapat kritik terkait besarnya kebutuhan anggaran di tengah tekanan fiskal. Ia menyebut program tersebut sebagai prioritas utama karena menyasar persoalan mendasar, yakni kondisi gizi anak-anak di berbagai daerah.
"Saya akan bertahan. Sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan," ujarnya saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang disiarkan di Youtube Prabowo Subianto, dikutip pada Minggu (22/3).
Prabowo mengaku menyaksikan langsung persoalan stunting saat turun ke lapangan selama masa kampanye. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan kuat untuk mempertahankan program tersebut.
"Saya lihat, saya kampanye sekalian kali di desa-desa saya lihat. Anak umurmu berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun," jelasnya.
Ia menegaskan keyakinannya, kebijakan tersebut berada di jalur yang benar, sekaligus mempertaruhkan kepemimpinannya pada hasil program tersebut dalam beberapa tahun ke depan.
"Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029, kita lihat," tuturnya.
Di tengah kekhawatiran soal tekanan fiskal, Prabowo menolak wacana penghentian program tersebut. Ia menilai masih banyak ruang efisiensi di sektor lain yang bisa dilakukan pemerintah.
"Jadi jangan ke arah, 'oke ada krisis nanti kita hentikan MBG'. Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat," kata dia.
Ia juga mengeklaim program tersebut memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang signifikan, merujuk pada kajian lembaga internasional.
Menurut Prabowo, manfaat tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut pembangunan kualitas sumber daya manusia. "Jadi, this is strategic. Ini untuk human capital kita," ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program, termasuk temuan sejumlah fasilitas yang harus ditutup.
"Ada lebih dari seribu (SPPG) yang sudah kita tutup," jelas Prabowo.
Namun, ia menekankan kebutuhan program tersebut sangat besar, terutama di daerah luar Jawa yang dinilai masih membutuhkan intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat.
Prabowo juga menyoroti tantangan di lapangan yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga kebiasaan hidup sehat masyarakat.
"Bagaimana kita harus yakinkan mereka. Cuci tangan, kalau mau makan pakai tangan. Kita sudah bagi sendok-sendok plastik," pungkasnya. (H-4)
Prabowo menyatakan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
Dia menyebut Program MBG akan kembali disalurkan kepada para penerima per 31 Maret 2026.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional sembilan SPPG di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, setelah ditemukan penyajian kelapa utuh dalam menu Program Makan Bergizi Gratis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved