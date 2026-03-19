Purbaya Pastikan MBG Libur Selama Lebaran untuk Hemat Anggaran

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diliburkan selama Idul Fitri dapat menghemat anggaran beberapa triliun rupiah.
"Ketua MBG sudah lapor kan ya? Katanya liburan akan diberhentikan katanya. Hemat lumayan berapa triliun. Dia bilang kan, saya udah baca juga tuh," kata Menkeu Purbaya ketika ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3).
"Jadi yang liburan tidak akan keluar MBG-nya, itu hemat lumayan. Nanti pas itu jalan lagi biasa," tambahnya.
Purbaya merujuk kepada pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyatakan Program MBG akan diliburkan selama Idul Fitri dan dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp5 triliun.
Dalam pernyataan pada Selasa (17/3), Kepala BGN menyebut bahwa penyaluran MBG ke sekolah-sekolah dihentikan sejak 13 Maret 2026 dan pengiriman untuk ibu hamil, menyusui serta balita dilakukan terakhir pada 17 Maret 2026.
Dia menyebut Program MBG akan kembali disalurkan kepada para penerima per 31 Maret 2026.
"Itu kurang lebih sekitar Rp5 triliun dihemat dengan seperti itu," tuturnya.
Dadan juga menjelaskan, pada 18-24 Maret tidak dilakukan penyaluran MBG bagi seluruh sasaran penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik. Sebagai penggantinya, distribusi dilakukan lebih awal.
Sementara itu, Menkeu juga menyampaikan pada Senin (16/3) bahwa masih terdapat ruang efisiensi anggaran dari program MBG yang mendapatkan pagu Rp335 triliun.
Purbaya mengatakan MBG merupakan program yang baik lantaran membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Hanya saja, menurut dia, pelaksanaan program MBG masih bisa untuk lebih dioptimalkan.
"MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja," ujar Purbaya
Saat ini, Menkeu juga tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah 3%. (Ant/P-3)
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved