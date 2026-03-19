Resmi! Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMERINTAH melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Sidang Isbat yang digelar di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (19/3).
Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyatakan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada metode hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai titik di Indonesia yang menunjukkan hilal belum memenuhi kriteria.
"Berdasarkan hisab dan tidak adanya hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026," ujar Menag Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat di Jakarta, Kamis (16/3).
Kemenag menjelaskan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia saat ini masih berada di bawah kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Secara teknis, tinggi hilal terpantau di kisaran 0,91 derajat hingga 3,13 derajat dengan sudut elongasi 4,54 derajat sampai 6,10 derajat.
Sesuai kesepakatan MABIMS, awal bulan hijriah baru bisa ditetapkan jika hilal memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Karena parameter tersebut tidak terpenuhi, pemerintah menerapkan metode istikmal atau menyempurnakan bilangan bulan Ramadan menjadi 30 hari.
Menag menegaskan bahwa Sidang Isbat adalah bentuk kehadiran negara atau ulil amri dalam memfasilitasi umat Islam untuk menentukan waktu ibadah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia berharap seluruh umat Muslim di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri 1447 H dengan penuh suka cita dan menjadikannya sebagai momentum memperkuat persatuan bangsa. Menag juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama perayaan hari kemenangan tersebut.
Dengan keputusan ini, maka umat Muslim di Indonesia masih akan menjalankan ibadah puasa Ramadan terakhir pada Jumat (20/3) besok dan melaksanakan salat Idul Fitri pada Sabtu pagi lusa. (Z-10)
Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua Komisi VIII DPR dan Menteri Agama imbau masyarakat jaga toleransimeski ada perbedaan lebaran
Kakanwil menjelaskan bahwa ketinggian hilal saat pengamatan berada di kisaran 1,425 derajat, masih di bawah ambang batas minimal 3 derajat.
MUI pada tahun 2004 menyatakan bahwa yang berhak untuk mengumumkan berkenaan dengan awal Ramadan dan lebaran adalah ulil atau di Indonesia yakni Kementerian Agama.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama dan sejumlah instansi terkait menggelar pemantauan hilal 1 Syawal 1447 H.
Jika dilihat ilustrasi posisi hilal di ufuk barat maka seluruh ibu kota provinsi di Indonesia berada di bawah kriteria MABIMS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved