MUI Harap Masyarakat Tetap Kondusif Meski Ada Perbedaan Perayaan Lebaran

WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengimbau kepada masyarakat agar tetap kondusif meski adanya perbedaan perayaan lebaran.

"Saat yang bersamaan, kita tentu mentoleransi kepada saudara-saudara kita yang punya keyakinan berlebaran hari esok. Mari kita pelihara kebersamaan kita selama kita bulan Ramadan yang kondusif dengan ibadah dan kehusuhan kita," kata Cholil dalam konferensi pers penentuan 1 Syawal 1447 H di Jakarta, Kamis (19/3).

Diketahui Kementerian Agama (Kemenag) mentapkan Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu 21 Maret. Dengan begitu pemerintah memutuskan untuk menyempurnakan puasa tahun ini sampai 30 hari.

Cholil menjelaskan dalam keputusan MUI pada tahun 2004 disebutkan bahwa yang berhak untuk mengumumkan berkenaan dengan awal Ramadan dan lebaran adalah ulil atau di Indonesia yakni Kementerian Agama.

Selain itu ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menerapkan efesien hidup yakni melatih diri agar tidak berlebihan mengonsumsi makanan.

"Mari kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Pada akhir Ramadan ini, ada kewajiban zakat fitrah bagi kita, bagi tubuh kita, dan juga yang punya harta satu tahun juga berzakat," ujar dia.

"Maka biasakan kita berbagi di antara kita. Karena bagi kita yang mu'min, orang bersedekah itu bukti kalau kita beriman. Oleh karena itu, menjaga kebiasaan kita di bulan Ramadan diteruskan pada sebelah berikutnya, menunjukkan bahwa Ramadan kita ini diterima oleh Allah SWT," pungkasnya. (H-2)