Link Live Sidang Isbat Idul Fitri 2026 Hari Ini

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SIDANG Isbat akan digelar Kementerian Agama untuk penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 pada hari ini, Kamis (19/3/2026). Masyarakat dapat menyaksikan live Sidang Isbat Lebaran 2026,
Berdasarkan informasi resmi dari Kemenag, proses sidang dibagi menjadi tiga tahap utama:
Data dari Tim Hisab Rukyat Kemenag menunjukkan bahwa pada Kamis, 19 Maret 2026, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada ketinggian antara 0°54'27'' hingga 3°7'52'' dengan sudut elongasi 4°32'40'' hingga 6°06'11''.
Secara astronomis, posisi ini masih berada di bawah atau sangat mepet dengan kriteria visibilitas MABIMS (tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat). Hal ini memunculkan potensi bahwa pemerintah akan menggenapkan (istikmal) bulan Ramadan menjadi 30 hari, sehingga Idul Fitri diprediksi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Sementara itu, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 berdasarkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan menunggu pengumuman resmi malam ini.
|Metode Penetapan
|Prediksi Idul Fitri 2026
|Pemerintah (Sidang Isbat)
|Menunggu Hasil (Prediksi 21 Maret)
|Muhammadiyah (Hisab)
|Jumat, 20 Maret 2026
(H-4)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) RI menjadwalkan pelaksanaan Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 pada hari ini, Kamis, 19 Maret 2026. Jam berapa sidang isbat?
Hitung mundur berapa hari lagi puasa 2026. Simak jadwal Sidang Isbat Kemenag hari ini, 17 Februari 2026, dan prediksi awal Ramadan 1447 H.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved