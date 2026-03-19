Link Live Sidang Isbat Idul Fitri 2026 Hari Ini

Ilustrasi.(Antara Foto)

SIDANG Isbat akan digelar Kementerian Agama untuk penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 pada hari ini, Kamis (19/3/2026). Masyarakat dapat menyaksikan live Sidang Isbat Lebaran 2026,

Jam Berapa Sidang Isbat? Simak Jadwal Rangkaian Sidang Isbat Hari Ini

Berdasarkan informasi resmi dari Kemenag, proses sidang dibagi menjadi tiga tahap utama:

16.30 WIB:

Seminar Posisi Hilal (Terbuka untuk umum via Live Streaming). 18.00 WIB: Sidang Isbat Tertutup (Dihadiri perwakilan Ormas Islam, MUI, dan pakar astronomi).

Sidang Isbat Tertutup (Dihadiri perwakilan Ormas Islam, MUI, dan pakar astronomi). 19.25 WIB: Konferensi Pers Pengumuman Hasil Sidang Isbat 2026.

Link Live Streaming Sidang Isbat 2026:

Masyarakat dapat memantau jalannya pengumuman melalui kanal resmi berikut: YouTube Kementerian Agama RI

YouTube Bimas Islam TV

Instagram Resmi: @kemenag_ri atau @bimasislam

Prediksi Hilal dan Potensi Perbedaan

Data dari Tim Hisab Rukyat Kemenag menunjukkan bahwa pada Kamis, 19 Maret 2026, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada ketinggian antara 0°54'27'' hingga 3°7'52'' dengan sudut elongasi 4°32'40'' hingga 6°06'11''.

Baca juga : Jam Berapa Sidang Isbat? Simak Jadwalnya

Secara astronomis, posisi ini masih berada di bawah atau sangat mepet dengan kriteria visibilitas MABIMS (tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat). Hal ini memunculkan potensi bahwa pemerintah akan menggenapkan (istikmal) bulan Ramadan menjadi 30 hari, sehingga Idul Fitri diprediksi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Sementara itu, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 berdasarkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan menunggu pengumuman resmi malam ini.

Metode Penetapan Prediksi Idul Fitri 2026 Pemerintah (Sidang Isbat) Menunggu Hasil (Prediksi 21 Maret) Muhammadiyah (Hisab) Jumat, 20 Maret 2026

Tetap pantau pembaruan berita di Mediaindonesia.com untuk hasil langsung pengumuman 1 Syawal 1447 H dari lokasi sidang.