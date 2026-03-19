Jam Berapa Sidang Isbat? Simak Jadwalnya

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) RI menjadwalkan pelaksanaan Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 pada hari ini, Kamis, 19 Maret 2026. Sidang ini menjadi rujukan resmi bagi masyarakat untuk menentukan kapan waktu Lebaran 2026 dimulai.
Pelaksanaan sidang akan dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, dengan melibatkan para pakar astronomi, ulama, dan perwakilan ormas Islam.
Rangkaian sidang isbat dibagi menjadi tiga tahapan utama yang berlangsung sejak sore hingga malam hari:
|Waktu (WIB)
|Agenda Kegiatan
|Sifat
|16.30 - 18.00
|Seminar Pemaparan Posisi Hilal Awal Syawal 1447 H
|Terbuka (Live Streaming)
|18.15 - 19.00
|Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal (Laporan Rukyatul Hilal)
|Tertutup
|19.05 - Selesai
|Konferensi Pers Pengumuman Hasil Sidang Isbat
|Terbuka/Nasional
Pemerintah Indonesia menggunakan metode Imkanur Rukyat yang mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Berdasarkan kriteria ini, hilal dianggap memenuhi syarat jika memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Kemenag telah menyebar petugas pemantau hilal di 177 titik di seluruh provinsi di Indonesia untuk melakukan pengamatan langsung (rukyatul hilal) pada petang hari ini.
Masyarakat dapat memantau jalannya seminar posisi hilal dan pengumuman hasil penetapan Idul Fitri 2026 melalui kanal resmi berikut:
Klik di sini untuk link live sidang isbat lebaran 2026. Cek jadwal penetapan 1 Syawal 1447 H dan prediksi hilal terbaru hari ini.
