Jam Berapa Sidang Isbat? Simak Jadwalnya

Menteri Agama Nasaruddin Umar (ketiga kanan), Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafiâ€™i (kedua kanan), Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (kedua kiri), Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar (kiri) dan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abu Ro( ANTARA FOTO/Fauzan/foc.)

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) RI menjadwalkan pelaksanaan Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 pada hari ini, Kamis, 19 Maret 2026. Sidang ini menjadi rujukan resmi bagi masyarakat untuk menentukan kapan waktu Lebaran 2026 dimulai.

Pelaksanaan sidang akan dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, dengan melibatkan para pakar astronomi, ulama, dan perwakilan ormas Islam.

Jam Berapa Sidang Isbat Lebaran 2026?

Rangkaian sidang isbat dibagi menjadi tiga tahapan utama yang berlangsung sejak sore hingga malam hari:

Waktu (WIB) Agenda Kegiatan Sifat 16.30 - 18.00 Seminar Pemaparan Posisi Hilal Awal Syawal 1447 H Terbuka (Live Streaming) 18.15 - 19.00 Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal (Laporan Rukyatul Hilal) Tertutup 19.05 - Selesai Konferensi Pers Pengumuman Hasil Sidang Isbat Terbuka/Nasional

Metode Penetapan: Hisab dan Rukyat

Pemerintah Indonesia menggunakan metode Imkanur Rukyat yang mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Berdasarkan kriteria ini, hilal dianggap memenuhi syarat jika memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

Kemenag telah menyebar petugas pemantau hilal di 177 titik di seluruh provinsi di Indonesia untuk melakukan pengamatan langsung (rukyatul hilal) pada petang hari ini.

Link Streaming Sidang Isbat 2026

Masyarakat dapat memantau jalannya seminar posisi hilal dan pengumuman hasil penetapan Idul Fitri 2026 melalui kanal resmi berikut:

YouTube: Bimas Islam TV

Media Sosial: Instagram dan TikTok @BimasIslam

Siaran langsung di berbagai stasiun televisi nasional (TVRI sebagai TV Pool).

(H-4)