DPR Serukan Toleransi dalam Penetapan Idul Fitri 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengimbau masyarakat untuk tetap mengedepankan sikap toleransi terhadap perbedaan dalam penetapan hari raya Idul Fitri 2026. Pemerintah melalui Sidang Isbat menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
"Andaikan ada masyarakat yang memahami dan percaya memutuskan bahwa 1 Syawal di hari esok Jumat bisa ditoleransi dan ini tidak menjadi perbedaan diantara kita sebagai umat Muslim, dan mari kita menjaga ukhuwah dengan baik," kata Marwan dalam konferensi pers penentuan 1 Syawal 1447 H di Jakarta, Kamis (19/3).
Marwan menjelaskan keputusan ini diambil setelah tim pemantau di 117 titik di seluruh wilayah Indonesia seluruh Indonesia melaporkan bahwa hilal tidak terlihat.
"Maka karena itu, diputuskan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret," ucapnya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menjaga kekhusyukan lebaran dengan memelihara ketenangan, keamanan, dan ketertiban.
"Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk memperarat ukhuwah, menyambung tali silaturahim, dan menjaga stabilitas sosial sebagai bentuk kontribusi kita di dalam membangun Indonesia yang damai dan sejahtera," kata Nasaruddin.
