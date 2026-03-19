Jadwal Malam Takbiran Idul Fitri 2026 dan Panduan Amalan Sunnah Idul Fitri 1447 H

MALAM takbiran Idul Fitri 2026 merupakan momentum yang ditunggu. Gema takbir yang bersahut-sahutan menandai datangnya hari kemenangan, Idul Fitri 1447 H. Namun, untuk tahun 2026, terdapat potensi perbedaan waktu pelaksanaan malam takbiran antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Jadwal Malam Takbiran 2026: Muhammadiyah vs Pemerintah

Penentuan 1 Syawal 1447 H di Indonesia menggunakan dua metode utama: Hisab (perhitungan astronomi) dan Rukyat (pengamatan hilal).

Pihak Penyelenggara Idul Fitri 1447 H Waktu Malam Takbiran Muhammadiyah Jumat, 20 Maret 2026 Kamis malam, 19 Maret 2026 Pemerintah (Prediksi) Sabtu, 21 Maret 2026 Jumat malam, 20 Maret 2026

Catatan: Kepastian jadwal pemerintah akan diputuskan melalui Sidang Isbat pada 19 Maret 2026 sore hari.

Amalan Sunnah di Malam Takbiran

Sesuai dengan anjuran dalam Surah Al-Baqarah ayat 185, umat Islam dianjurkan untuk mengagungkan Allah SWT. Berikut amalan yang bisa dilakukan:

Memperbanyak Takbir: Mengumandangkan takbir sebagai bentuk syukur atas nikmat iman dan Islam.

Menghidupkan Malam Id: Memperbanyak zikir, doa, dan salat sunnah di malam hari.

Menunaikan Zakat Fitrah: Memastikan kewajiban sosial ini selesai sebelum pelaksanaan salat Id.

Kapan sidang isbat Idul Fitri 2026?

Kementerian Agama menjadwalkan sidang isbat pada Kamis, 19 Maret 2026.

Apa hukum menghidupkan malam hari raya?

Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan karena merupakan waktu mustajab untuk berdoa.

Artikel ini disusun berdasarkan data kalender astronomi 2026 dan panduan keagamaan resmi. Selalu pantau pengumuman dari sidang isbat pemerintah untuk kepastian tanggal nasional. (H-4)