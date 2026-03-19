Kapan Malam Takbiran Idul Fitri 2026? Ini Jadwal Lengkapnya

PENENTUAN malam takbiran Idul Fitri 2026 (1447 Hijriah) menjadi momen yang dinantikan masyarakat muslim Indonesia untuk memulai perayaan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Berdasarkan perhitungan kalender masehi, Idul Fitri tahun ini akan jatuh pada bulan Maret 2026.

Jadwal Malam Takbiran 2026 Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Hingga saat ini, terdapat dua acuan utama dalam menentukan kapan gema takbir akan mulai dikumandangkan di masjid-masjid seluruh Indonesia:

Versi Muhammadiyah: Berdasarkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, 1 Syawal 1447 H diprediksi jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 . Dengan demikian, warga Muhammadiyah akan melaksanakan malam takbiran pada Kamis malam, 19 Maret 2026 .

Versi Pemerintah (Kemenag): Pemerintah akan menetapkan tanggal resmi melalui Sidang Isbat yang digelar pada 29 Ramadan atau Kamis, 19 Maret 2026. Jika hilal teramati, takbiran jatuh pada Kamis malam. Namun, jika hilal belum terlihat, Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga malam takbiran jatuh pada Jumat malam, 20 Maret 2026.

Catatan Penting: Takbiran Bertepatan dengan Nyepi Perlu diketahui bahwa pada Kamis, 19 Maret 2026, umat Hindu juga merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Kondisi ini menuntut toleransi tinggi, terutama di wilayah dengan populasi beragam, karena malam takbiran kemungkinan besar bertepatan dengan hari hening Nyepi.

Daftar Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri 2026

Berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, berikut adalah jadwal libur Lebaran:

Tanggal Keterangan 19 Maret 2026 Libur Nasional Hari Raya Nyepi 20 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H 21-22 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 H 23-24 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H

Masyarakat diimbau untuk terus memantau pengumuman resmi terkait malam takbiran Idul Fitri dari Kementerian Agama melalui sidang isbat guna memastikan pelaksanaan malam takbiran dan salat Idul Fitri 2026 secara serentak atau jika terdapat perbedaan. (H-4)