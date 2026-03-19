Kapan Malam Takbiran Idul Fitri 2026? Ini Jadwal Lengkapnya

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PENENTUAN malam takbiran Idul Fitri 2026 (1447 Hijriah) menjadi momen yang dinantikan masyarakat muslim Indonesia untuk memulai perayaan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Berdasarkan perhitungan kalender masehi, Idul Fitri tahun ini akan jatuh pada bulan Maret 2026.
Hingga saat ini, terdapat dua acuan utama dalam menentukan kapan gema takbir akan mulai dikumandangkan di masjid-masjid seluruh Indonesia:
Perlu diketahui bahwa pada Kamis, 19 Maret 2026, umat Hindu juga merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Kondisi ini menuntut toleransi tinggi, terutama di wilayah dengan populasi beragam, karena malam takbiran kemungkinan besar bertepatan dengan hari hening Nyepi.
Berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, berikut adalah jadwal libur Lebaran:
|Tanggal
|Keterangan
|19 Maret 2026
|Libur Nasional Hari Raya Nyepi
|20 Maret 2026
|Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H
|21-22 Maret 2026
|Libur Nasional Idul Fitri 1447 H
|23-24 Maret 2026
|Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H
Masyarakat diimbau untuk terus memantau pengumuman resmi terkait malam takbiran Idul Fitri dari Kementerian Agama melalui sidang isbat guna memastikan pelaksanaan malam takbiran dan salat Idul Fitri 2026 secara serentak atau jika terdapat perbedaan. (H-4)
