Simak Transportasi Umum untuk Warga Malam Takbiran Idul Fitri 2026 di Jakarta

Halte Bus TransJakarta Dukuh Atas 1 arah Bundaran HI, di Jalan Sudirman Jakarta, Rabu (15/3/2023). Halte Dukuh Atas 1 yang baru dibangun dengan dua lantai, lantai 1 sebagai tempat naik turun penumpang bus Transjakarta dan lantai 2 sebagai concourse sekalig

MASYARAKAT yang ingin menyaksikan acara Eid Mubarak Jakarta (Rhythm of the Fountain) saat malam takbiran Idul Fitri 2026 atau H-1 lebaran 2026 dapat menggunakan transportasi umum. Acara ini digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pukul 15.30-21.00 WIB.



Sejumlah transportasi bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan malam takbiran 2026. Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Ujang Harmawan mengatakan masyarakat bisa menggunakan bus Transjakarta rute 1 (Blok M-Kota), 1N (Tanah Abang-Blok M), 1P (Senen-Blok M) dan 1T (Cibubur-Blok M) ke acara Rhythm of the Fountain.

"Selama kegiatan, operasional Transjakarta berlaku normal dengan menyesuaikan pengaturan lalu lintas," kata Ujang di Jakarta, Kamis (19/3).

Selain itu, ada alternatif bus Transjakarta 6A (Ragunan-Balai Kota via Kuningan), 6B (Ragunan-Balai Kota via Semanggi), 9D (Pasar Minggu-Tanah Abang) serta MRT Jakarta (Lebak Bulus-Bundaran HI).



Acara Eid Mubarak Jakarta (Rhythm of the Fountain) digelar di ruas Jalan M Mashabi sisi utara, pintu timur Plaza Indonesia dan Jalan MH Thamrin.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas antara lain sisi kendaraan dari barat (Plaza Indonesia) menuju utara (Sarinah) dapat melalui Jalan M Mashabi-Jalan Teluk Betung-Jalan M.H Thamrin-Jalan Wahid Hasyim (Sarinah).



Saat malam takbiran Idul Fitri 2026, acara Eid Mubarak Jakarta (Rhythm of the Fountain) menyajikan Jakarta Bedug Kolosal pada malam takbiran 2026 yang dimulai pukul 20.00 WIB hingga selesai.



Kepastian acara ini dilaksanakan setelah Kementerian Agama selesai melaksanakan sidang Isbat menentukan 1 Syawal 1447 H. (Ant/H-4)