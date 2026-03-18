Hasil Sidang Isbat Lebaran 2026: Link Live Streaming dan Jadwal Pengumuman 1 Syawal 1447

Petugas dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia mengamati posisi hilal di Gedung Observatorium Universitas Muhammdiyah Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan Selasa (17/2/2026)(ANTARA FOTO/Hasrul Said)

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) dijadwalkan menggelar Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 H atau Hari Raya Idulfitri 2026 pada Kamis, 19 Maret 2026. Sidang ini menjadi penentu tanggal berapa lebaran 2026 sebagai penanda merayakan kemenangan usai sebulan penuh berpuasa.

Perkiraan Lebaran 2026 versi Pemerintah

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, telah menetapkan perkiraan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Berdasarkan kalender tersebut, Lebaran 2026 diprediksi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Meskipun telah ada proyeksi penanggalan, pemerintah menegaskan bahwa penetapan resmi awal Syawal tetap akan diputuskan melalui mekanisme Sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama.

Potensi Perbedaan dengan Muhammadiyah

Keputusan pemerintah ini berpotensi berbeda dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Berdasarkan Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Perbedaan ini terjadi karena Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal dengan kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Tahapan Sidang Isbat

Waktu (WIB) Agenda 17.00 - 18.00 Seminar Posisi Hilal (Terbuka untuk Umum/Live Streaming) 18.15 - 19.00 Sidang Isbat Tertutup (Laporan Rukyat dari 123 Titik) 19.05 - Selesai Konferensi Pers Pengumuman Hasil Sidang Isbat

Masyarakat dapat memantau jalannya pengumuman hasil sidang isbat melalui kanal YouTube resmi Kementerian Agama dan siaran langsung berbagai televisi nasional.

